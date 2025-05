( 2 ratings)

Clash Royale

Questo gioco è fantastico. Come ho detto in precedenza, Clash Royale è un gioco epico, infatti lo è; Appena scaricato, vi spiegherà come giocare con un bellissimo e utilissimo tutorial. In questo gioco, l'obbiettivo è diventare il giocatore più forte al mondo, comprando bauli oppure essendo molto bravi. Ad esempio, io non ho mai speso soldi su Clash Royale, ma ero nella top 100 in Italia, a mio parere un obbiettivo assurdo.

Per diventare sempre più forti, dovete vincere partite, salire d'arena e vincere ancora. All'inzio partite con 0 coppe, ma andando avanti (vincendo) potrete arrivare ad avere moltissime coppe, ad esempio io ne avevo 5000. Salendo d'arena sbloccherete nuove truppe che le potrai trovare nei bauli, ottenuti in battaglia o comprati dallo shop.

Allo shop, puoi comprare gemme, oro, carte e anche bauli; ogni giorno le carte dello shop cambiano. Se volete delle carte, basta che entrate in un clan e le richiedete, richiedendole ne puoi moltissime e potenziarle.

Le carte si possono potenziare fino ad un livello massimo, ad esempio le comuni fino al 13, le rare al 11, le epiche al 8 e le leggendarie al 5.

Le carte più rare sono le leggendarie, sono fortissime e utilissime, ma per trovarle bisogna avere molta fortuna, ad esempio io ci ho messo 1 anno per trovarne 9.

Esistono moltissime carte, che ogni anno la "Supercell" ne aggionge di nuove; oltre ad aggiungere nuove carte, aggiungono nuove arene, ad esempio all'inzio esistevano 7 arene, adesso ne esistono 11.

Clash Royale, è nato grazie ad un altro gioco (molto bello), ovvero Clash Of Clans. Oggi molte persone fanno video su yt su Clash Royale, abbandonando Clash Of Clans; questi video sono soprattutto "chest opening", ovvero video in cui aprono bauli cercando carte leggendarie.

Una carta molto ricercata, in questo momento, è il Fantasma Royale, carta leggendaria uscita poco e molto forte.

Altri youtuber hanno fatto delle canzoni (parodie) su Clash Royale, queste parodie mi piacciono molto, ma comunque ascoltarle, per me, è un buon passatempo, ovvero, quando non so cosa fare, me le ascolto.

A mio parere è meglio Clash Royale in confronto a Clash Of Clans, ma comunque io adoro entrambi i giochi!

Altre "marche" hanno provato a fare delle "copie" di Clash Royale, modificando alcune cose, ad esempio le carte o le chest, ma tanto, rimarrà per sempre l'originale (Clash Royale), la migliore di tutte.