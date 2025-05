( 1 ratings)

Minecraft

Questo articolo lo scrivo su minecraft perchè è uno dei videogiochi che ho giocato per più tempo (dal 2011 che ci gioco). Minecraft è un gioco dove puoi applicare la tua fantasia, dove puoi costruire tutto quello che vuoi, senza limiti. Su minecraft ci sono 4 modalità di gioco, che sono: creative, dove puoi costruire con blocchi infiniti e rilassarti; sopravvivenza, dove devi cercare di sopravvivere in un mondo grandissimo, di giorno è rilassante mentre di notte è meglio ripararsi in una casa o in un rifugio momentaneo, perchè all'esterno ci sono i mostri; avventura, la modalità utilizzata per creare e giocare delle CTM; l'ultima modalità è l'hardcore, per chi ama il rischio, è uguale alla sopravvivenza ma se muori anche solo una volta, sarai costretto a cancellare il tuo mondo. La mia modalità preferita è la sopravvivenza. Minecraft non annoia mai, perchè circa una volta all'anno esce una nuova versione che aggiunge correzioni di bug o nuovi materiali o nuovi utensili. minecraft inoltre presenta anche una modalità multigiocatore, dove ti puoi scontrare contro player online, i migliori server sono Mineplex e Hypixel.

A marzo uscirà la nuova versione di minecraft, ovvero la 1.13, dove aggiunge un casino di modalità nuove e nuove funzioni. io gioco a minecraft dalla versione 1.6, che era complatamente diversa dall'attuale 1.12.

Io a minecraft non mi annoio mai perchè ho sempre qualche nuova costruzione da fare e nel multiplayer mi diverto agicare e a spacchettare nei vari server. Il voto che do a minecraft è 10\10 perchè è l'unico gioco che gioco in continuazione.

il mio modo su minecraft ha molte strutture tra cui pixel art di oggetti. Il mio mondo survival attuale è il mio 6 modo, che porto avanti da circa un annetto. Dei consigli che darei ai player sono: non andate mai in miniera senza cibo o legna; all'inizio non correte e non sprecate cibo mangiandolo crudo; è inutile bere acqua; per decorare la propria casa, prendete una pecora e tramite una targa chiamatela Jeb_, quest'ultima cambierà colore in continuazione; sempre tramite una targa se si chiama qualsiasi animale Dinnerbone o Grumm esso si capovolgerà; utilizzando la redstone ptrete creare dei meccanismi molto fighi, come entrate scenografiche o entrate segrete. Minecraft lo consiglio anche per chi ama avventurarsi e immergersi nell'avventura. su minecraft esistono 4 dimensioni, che sono: l'overworld, ovvero il mondo normalissimo, il nether, ovvero l'inferno, in cui si può arrivare tramite un portale di ossidiana; l'end, la dimensione in cui puoi uccidere il drago e finire il gioco; infine c'è il void, ovvero un luogo che si trova nell'end e ci si arriva solo dopo aver ucciso il drago.

Spero che questa recensione su minecraft vi sia piaciuta, anche se minecraft non è il mio gioco preferito (perchè il mio gioco preferito è God of war o Uncharted 4).