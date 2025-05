Minecraft, il gioco del momento

MINECRAFT (Survival Game)

ALTRI MONDI DA ESPLORARE!!

Minecraft, il gioco di sopravvienza del momento...Chi è che non conosce questo gioco di nome Minecraft?Ora mai, credo che nessuno non lo conosca...Si tratta di un gioco di sopravvivenza, a forma di cubo, il cui scopo è quello di resistere in un mondo pieno di mostri, che ti daranno la caccia per ucciderti e renderti la vita difficile, ma state tranquilli, non spawneranno sempre, ma solamente la notte, che durerà 20m così come la mattinata.Per sconfiggere questi mostri, vi basterà andare a scavare, tramite un'attrezzo che nel gioco sarà molto importante, il piccone, che potrà essere più veloce nello scavare o meno veloce, a seconda del materiale di cui il piccone è stato creato.I materiali presenti nel gioco, hanno una loro resistenza, il migliore tra questi è il diamante, con il quale vi potrete fare spade, elmi, corazze, picconi, pale, asce e molto altro per sopravvivere al meglio.Un'altra cosa fantastica, di questo gioco è che grazie all'abilità degli incantesimi, è possibile mettere sugli attrezzi e sulle armature delle resistenze in più, per renderli più robusti e per rendere voi più forti, nell'affrontare i mostri.Oltre al solito mondo normale, dove spawnate non appena create una nuova partita, è possibile esplorare nuovi mondi, come il nether, che spesso viene indicato come l'inferno, e che si può accedere solamente, tramite un portale, costruito con un materiale particolare (l'ossidiana) e attivato con l'acciarino.In questo mondo, potrete trovare doungeon, con al suo interno spawner di mostri e molte chest con materiali molto utili e che vi serviranno per potenziarvi. Inoltre sono presenti altri blocchi che vi permetteranno di far evocare dei boss, come la sabbia delle anime e, altri molti blocchi, che saranno utili per l'abbellimento della vostra casa.L'end, è un'altro mondo presente nel gioco, raggiungibile solamente grazie all' "eye of ender", una specie di "chiave" che vi permetterà di oltreppassare un portale che vi porterà su questo mondo.All'interno, potrete trovare un boss molto forte nel gioco, un drago, che prima di sconfiggerlo, dovrete toglierli le fonti da cui gli viene data la vita.In quantità maggiore sono presenti anche gli enderman, mostri neri, lunghi con occhi viola e con il potere del teletrasporto.Questi mostri sono anche presenti nel mondo normale, ma in quantità minore.Che dire... la grafica non è un gran chè, ma penso che la struttura e l'avventura di questo gioco, sia meravigliosa...