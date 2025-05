( 2 ratings)

Minecraft: Che l'avventura abbia inizio!

Salve a tutti ragazzi!

Prima di iniziare a parlare del gioco per cui avete aperto questo articolo (Minecraft), ho una piccola premessa da farvi.

Minecraft è un gioco d'avventura, la cui modalità principale, ossia quella di sopravvivenza (continuate a leggere l'articolo per capirne le dinamiche), non segue una story mode.

L'assenza di una storia ha portato molte persone a valutare questo gioco senza averci mai giocato e quindi seguendo dei pregiudizi standard che oggi sfateremo!

Se siete incuriositi da ciò che si cela dietro questo mondo cubettoso, beh, questo è l'articolo che fa per voi:





Mettete la vostra armatura migliore e che la buona sssssssorte sssssia con voi!

(solo giocando capirete la citazione ;) mi spiace ). Minecraft è un mondo costituito da cubi e mezzi blocchi.

Tutto ciò che voi possiate immaginare e vedere nella vostra vita normale, è lì, ma sottoforma di blocco pixeloso!

Molti pensano che questo gioco non abbia un senso perchè senza story mode, beh, io dico che quello che gli altri ritengono un punto di debolezza del gioco, va in realta visto come un punto di forza, ma scopriamo il perchè!





Il gioco si divide in tre semplici possibilità:

1. La modalità di sopravvivenza in single player (giocatore singolo)

2.La modalità creativa

3. I server online non gestiti direttamente dalla Mojang (casa produttrice del gioco) ma da altre persone (se ti intendi di programmazione e hai una mente creativa potresti dare anche tu il tuo supporto creandone uno).



Ora che abbiamo capito quali sono le sezioni principali, proverò a descrivervele in breve.



1.La modalità sopravvivenza:

Detta anche Vanilla, la modalità di sopravvivenza non presenta una trama ma tutto dipende dalla creatività di chi ci gioca. Si inizia creando un mondo casuale e si finisce (spawna) in un punto a caso di questo mondo che potrà essere favorevole o meno al giocatore. I luoghi più favorevoli sono i biomi "pianura " e le colline. All' inizio del gioco la prima cosa da fare sarà quella di raccogliere il legno per fare gli strumenti di base come il tavolo da lavoro, una spada per difendervi dai primi nemici che tenteranno di uccidervi con l'arrivo della notte e gli animali da cui ricaverete il cibo, e un piccone che vi servirà per scavare e raccogliere materiali migliori.

L'intera modalità sarebbe complicata da spiegare, vi basti sapere che il cibo si può ricavare coltivando carote, patate, barbabietole,grano e uccidendo maiali, mucche, galline e pecore.

Le pecore vi saranno essenziali per ricavare la lana, con cui farete il letto, dove potrete dormire solo di notte. Il letto vi aiuterà a far passare in fretta la notte evitando così la creazione eccessiva di creature ostili, e creando così un punto di spawn dove ritornerete ogni volta che morirete per un qualsiasi motivo ( se morite prima di fare il letto verrete catapultati in un altro punto a caso del mondo e i materiali saranno persi, se dopo aver dormito nel letto lo togliete e non lo rimanete pizzato lì dov'era, il punto di spawn verrà cancellato).



Inoltre avrete una barra della vita e una della fame, queste due barre non dovranno mai azzerarsi o morirete.

Potrei continuare a parlarvi di questa modalità per giorni, ma il resto tocca scoprirlo a voi!



2. Modalità creativa:

Una modalità dove la barra della fame e della vita non esistono, si puo volare, le creature ostili non ti attaccano e in questi mondi si può dar sfogo alla propria creatività artistica costruendo strutture di tutti i tipi dato che avrete tutti i materiali a disposizione nel vostro inventario.





3. I server online: In breve i server online sono dei "luoghi virtuali" dove si puo giocare con altre persone e a seconda del server in cui si entra si troveranno tanti minigiochi diversi, molte volte ispirati a film o altri videogiochi.

In sintesi spero di esservi stato utile e vorrei ricordarvi che con un pò di pazienza Gamehag vi farà comprare questo gioco con le pietre dell'anima, vi basta solo accumularle).