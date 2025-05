( 3 ratings)

Minecraft è il gioco del decennio?

Minecraft è un titolo che da anni attira su di sè gli occhi di moltissimi videogiocatori e che ha sicuramente cambiato il mondo del gaming.

Potrebbe essere considerato per le sue caratteristiche il gioco del decennio?Chi tra noi videogiocatori non ha mai sentito parlare di minecraft o visto un video su Youtube riguardante questo titolo? La risposta ovvia è: nessuno!

Sono anche sicuro che a quasi tutti sia venuto quantomeno l'impulso di provarlo. Tutto ciò è assolutamente normale. Dobbiamo tener conto che da quando c'è stato il boom di vendite di Minecraft siamo stati bombardati su internet di pareri, recensioni, video, articoli riguardanti questo, all'apparenza innoquo, survival a cubi.

Ora che le acque si sono calmate possiamo finalmente analizzare in modo oggettivo questo gioco e tutto quello che ha portato. Ma analizzando questo vero e proprio fenomeno di massa e osservando il suo percorso durante gli anni la domanda sorge spontanea: Minecraft potrebbe essere definito come il gioco del decennio?



Minecraft venne pubblicato come gioco indie nel 2009 e già l'anno successivo ricevette numerosi premi tra cui la nomina come miglior gioco scaricabile del 2010, miglior gioco dell'anno per PC e gioco più innovativo. Questo titolo iniziò a diventare un vero e proprio fenomeno di massa a partire dal 2012 fino ad arrivare ad oggi, con decine di milioni di copie vendute e diversi milioni di versioni illegali del gioco scaricate. I numeri sono veramente da capogiro: all'inizio di quest'anno le copie legali del gioco scaricate ammontavano a 122 milioni! Sono dati senza precedenti, tenendo conto che il secondo gioco più venduto è l'apprezzatissimo GTA 5 che conta 70 milioni di copie vendute.



Dal punto di vista del gameplay ci troviamo di fronte a un survival sandbox con una grafica semplice, simpatica e cubettosa. Il mondo viene creato proceduralmente ed è, virtualmente, infinito. Spiegato in questo modo sembra di avere di fronte un gioco banale, ma dobbiamo renderci conto che anni fa tutto ciò era molto innovativo. Il fatto di poter dare libero sfoggio alla fantasia plasmando il mondo come preferisci ha interessato fin dal principio molti videogiocatori. Questa caratteristica unita ad un sistema complesso di crafting, una facilità disarmante nel modificare il mondo a proprio piacimento e delle possibilità di gioco infinite hanno reso questo titolo uno dei migliori modi per rilassarsi e per videogiocare senza impegno.



Proprio la sua grafica, che a molti può far storcere il naso, rende l'atmosfera più leggera e simile ad un cartone animato e dà la possibilità di modificare facilmente il proprio mondo proprio perchè è fatto di cubi. Il sistema di costruzione e di mining è intuitivo e la presenza di infinite variabili che fanno generare un mondo sempre diverso contribuiscono ad aumentarne la longevità, fino a rendere Minecraft il gioco infinito per eccellenza.



Possiamo anche visualizzare quello che Minecraft ha effettivamente portato. Essendo un gioco adatto a tutti ha avvicinato molti ragazzi, anche giovanissimi, alla passione del gaming. Ciò è stato possibile grazie a Youtube, la piattaforma online che maggiormente riesce a influenzare le nuove generazioni, poichè molti famosi influencers hanno iniziato a caricare sul sito gameplays del suddetto titolo. Sull'onda del successo strabiliante di Minecraft sono stati pubblicati molti giochi "cloni" che cercano di guadagnarsi un po' di utenza. A causa della popolarità inaspettata del gioco, inoltre, sono sorte numerose discussioni, recensioni, critiche, dibattiti che hanno attirato ancora di più l'attenzione del pubblico. Grazie a questi procedimenti consequenziali Minecraft è diventato il videogioco più famoso, non perchè sia il più bello ma perchè ha un enorme bacino di utenza, anche grazie all'azione dei social media.



Questo gioco non riesce soltanto a far giocare allo stesso titolo ragazzini ed adulti, ma da tempo si sta pensando di proporlo come attività educativa. Il fatto che questo videogioco possa andare oltre i suoi normali scopi ludici può farci comprendere le infinite possibilità di applicazione di Minecraft, un semplice survival a cubi che ha sicuramente segnato l'epoca in cui viviamo e che probabilmente continuerà a farlo.



Proprio questo è il motivo per cui Minecraft potrebbe essere nominato come "gioco del decennio": ha lasciato un'impronta nel mondo del gaming e non solo, influenzando molti giovani che tra meno di una decina di anni saranno i nuovi adulti.