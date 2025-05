( 5 ratings)

MINECRAFT: ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI

Rieccomi con un nuovo articolo all'interno di Gamehag. Questa volta analizzeremo Minecraft, un titolo molto celebre in tutto il mondo, cercando di accentuarne aspetti positivi e negativi.

Buona lettura! Minecraft nasce nel 2009 da un'idea di Markus Persson e venne sviluppato ulteriormente dalla Mojang. In questo titolo, il giocatore si trova di fronte un mondo davvero molto vasto con una particolarità: è fatto interamente di cubi. Il gioco consiste in tre modalità: Creativa, Sopravvivenza ed Estrema. Esiste inoltre la possibilità di giocare all'interno di server multiplayer e collaborare o scontrarsi con altri giocatore.

I punti a favore sono svariati ed elencarli tutti non sarebbe possibile e ritengo che ai fini di quest'articolo non sia necessario elencarli prorpio tutti. Vediamo i principali.

Un aspetto molto importante è la completa libertà di azione. E' possibile distruggere qualuqnue blocco o essere vivente presente e costruire un qualunque oggetto usando gli appositi materiali raccolti. Un'altra cosa che rende Minecraft un tiolo da provare è l'esistenza di server veramente ben organizzati e gestiti da persone veramente in gamba che permettono l'ingresso in ogni genere di partita multiplayer e dilettarsi con giocatori di ogni tipo. Un ultimo aspetto che possiamo considerare è la possibilità di inserire delle mod all'interno del gioco, che sicuramente aumentano notevolmente le possibili esperienze del gioco.

Come ogni cosa, anche Minecraft ha degli aspetti negativi che non mettono per niente in ombra quelli positivi, ma è comunque importante analizzarli.

Nella modalità sopravvivenza il giocatore inizia la partita senza alcun genere di oggetto. Questo aspetto è vero che rende l'esperienza più complessa e stimolante ma ad alcuni giocatori può sembrare un esagerazione pichè esiste una modalità estrema in cui uno spawn del genere è più consono. Un altro e probabilmente ultimo aspetto negativo è la difficoltà nel creare alcuni oggetti, poichè in molti casi, il giocatore deve usufruire di tutorial su internet per trovare la giusta ricetta.

In generale Minecraft è un titolo che a mio parere vale la pena provare almeno una volta nella propria "carriera" videoludica.

Spero di essere stato esaustivo e almeno un po' interessante. Buon divertimento e ... AL PROSSIMO ARTICOLO.



- Alessio