Lista completa Killer Dead By Daylight

KILLER

Analizziamo insiemedi questo fantastico gioco!può essere definito un horror survival game anche se fidatevi, nasconde dentro di severamenteIl videogioco è online e in ogni partita partecipano; il giocatore prima di iniziare la partita può decidere se entrare nei panni dello spietato killer o se tentare di fuggire da sopravvissuto! Iniziata la partita i sopravvissuti dovranno riparare 5 generatori che andranno ad alimentare i cancelli di uscita. Ovviamente il killer deve fermarli il prima possibile! Le mappe sono molte e alcuni elementi presenti all'interno sono procedurali (generati casualmente). Per uccidere i sopravvissuti il killer deve colpirli la prima volta per ferirli e la seconda per ferirli gravemente per poi prenderli in spalla ed appenderli ai ganci sacrificali! Il gioco in maniera riassuntiva può essere descritto così e dato che molti di voi già ne conosceranno i dettagliCon la sua maschera inquietante e con il suo robusto corpo, questo killer è in grado di piazzare trappole per orsi in giro per la mappa che cattureranno i sopravvissuti e li feriranno gravemente! Il Cacciatore è armato di una mannaia di metallo arrugginita e il suo corpo è rivestito da ferite profonde! La sua velocità di movimento di base è di 4.6m/s ovvero 115% rispetto a quella dei sopravvissuti mentre corrono!Questo killer è armato di una speciale ascia formate da ossa probabilmente umane! La sua altezza e le sue spalle larghe lo caratterizzano. Possiede una campana dal suono disturbante che gli da la possibilità di diventare quasi del tutto invisibile: verrà vista solo una sagoma trasparente difficilmente individuabile. Quando il killer è in questa fase di invisibilità lo rendono più veloce e azzerano il suo raggio di terrore ma non potrà attaccare i sopravvissuti fin quando non riacquisirà la visibilità! La velocità di movimento di base è di 4.6m/s ovvero 115% rispetto a quella dei sopravvissuti; da invisibile, la velocità di movimento base è di 5.04m/s ovvero 126% rispetto a quella dei sopravvissuti mentre corrono.Lui è armato di un battitore per bestiame e di una motosega. La peculiarità di questo killer è il suo aspetto sfigurato. Ha l'abilità di accendere la motosega: con questa azione il killer fa uno scatto dalla durata illimitata e se colpisce un sopravvissuto durante questa corsa lo ferirà gravemente in un colpo! Durante la corsa il killer è poco controllabile e non riesce a curvare bene. La sua velocità di movimento di base è di 4.6m/s ovvero del 115% rispetto a quella dei sopravvissuti quando corrono, mentre quando si utilizza la motosega, la sua velocità di movimento diventa di 9.2m/s ovvero 230% rispetto a quella dei sopravvissuti mentre corrono!Lei invece è caratterizzata dalle sue vesti da infermiera del XX secolo e una federa che copre il suo volto! Ha l'abilita del "Battito di Ciglia"; eseguendo questa azione si teletrasporta in maniera molto veloce attraverso muri e ostacoli e dopo di ciò ha pochi attimi per colpire il sopravvissuto dato che si stancherà fermandosi per qualche secondo! La sua velocità di movimento di base è di 3.85m/s: la più bassa tra tutti i killer e più lenta di quella dei sopravvissuti mentre corrono, ovvero 96.25% rispetto a quella dei sopravvissuti. Però, tramite il Battito di Ciglia, la sua velocità di movimento è la più veloce in assoluto: 13.33m/s.La Cacciatrice possiede una grossa ascia e altre accette lanciabili. Infatti è in grado di lanciare le sue accette e di colpire i bersagli a distanza! La sua velocità di movimento di base è di 4.4m/s ovvero 110% rispetto a quella dei sopravvissuti mentre corrono.Lui è il famoso protagonista del film Halloween, Michael Myers. Stalkerando i sopravvissuti carica il suolivello di malvagità. Più è alto il livello, più acquisirà velocità e potenza; al livello 3 (massimo) è in grado di ferire gravemente i sopravvissuti in un solo colpo! La sua velocità varia ogni livello di malvagità quindi non sto qui ad elencarvi tutti i dettagli!Lei ha la capacità di piazzare trappole disegnando un triangolo di terra sul suolo e quando verranno innescate dai sopravvissuti si potrà teletrasportare sulla trappola innescata! La sua velocità di movimento è di 2.4m/s ovvero 110% rispetto a quella dei sopravvissuti.Come il Mandriano possiede un martello e una motosega, ma a differenza di quest'ultimo, non inizia a correre bensì agita la motosega a destra e a sinistra per vari secondi; facendo ciò può atterrare più sopravvissuti insieme. La sua velocità di movimento di base è di 4.6m/s ovvero 115% rispetto a quella dei sopravvissuti.Lui possiede un bastone chiodato ed è in grado di generare scariche di energia che caricano il livello di pazzia dei sopravvissuti! Più il sopravvissuto ha il livello di pazzia alto, più griderà avendo illusioni particolari segnalando la posizione al killer!L'incubo (Freddy Krueger) non sarà visibile ai sopravvissuti finchè non li addormenterà portandoli nel mondo dei sogni, quando un sopravvissuto non è nel mondo dei sogni il killer non è in grado di colpirlo. Per far addormentare i sopravvissuti ci vogliono pochi secondi. I sopravvissuti svegli potranno svegliare quelli addormentati! La sua velocità di movimento di base è di 4.6m/s ovvero 115%.Il Maiale è un personaggio che appare nel film "Saw - L'enigmista" e proprio per questo ha abilità collegate al film. Il maiale può accovacciarsi per tendere un imboscata ai sopravvissuti. Questa azione gli consente di non essere sentito e di percorrere vari metri di corsa dopo che ci si rialza. Inoltre può piazzare particolari trappole sulle teste dei sopravvissuti che quindi dovranno cercare la chiave per rimuoverle. Dopo il termine del tempo la trappola ucciderà i sopravvissuti!Il suo potere consiste nel lanciare bottiglie di una sostanza tossica! Se i sopravvissuti entreranno nella zona d'azione del gas avranno una riduzione della velocità di movimento e tosse involontaria per due secondi. La sua velocità di movimento di base è 4.6m/s.Lo spirito è in grado di accedere ad una fase eterea (Tormento di Yamaoka) nella quale la sua velocità incrementerà a dismisura e non verrà vista dai sopravvissuti ma neanche lei sarà in grado di vederli. Tuttavia i graffi dei sopravvissuti saranno visibili. La sua velocità di movimento di base è di 4.4m/s ovvero 110% rispetto a quella dei sopravvissuti mentre durante il Tormento di Yamaoka avrà una velocità di 7.04m/s.La legione è in grado di mettersi a correre e di scavalcare ostacoli molto velocemente. Durante la fase della corsa la legione provocherà ferite che andranno a peggiorare col tempo. Dopo un pò il sopravvissuto ferito passerà subito allo stato di ferito gravemente a meno che non si curi!Questi erano i killer di questo fantastico gioco! Spero abbiate gradito la spiegazione! Buon divertimento!