LEAGUE OF LEGENDS - LE BASI #2:

L'ARAM(ABISSO ULULANTE)

-Bentornati alla guida di League Of Legends!

Come vi ho accennato nel precedente articolo,infatti, esistono in LoL altre 2 modalità di gioco: La Selva Demoniaca e l’ARAM.

-Nell’articolo che segue, ci soffermeremo sulle meccaniche di quest’ultima.

Nata dalla community come un piccolo movimento, la mappa Abisso Ululante ha rapidamente conquistato i cuori della community.Tra le diverse modalità di League of Legends, infatti, la mappa "Abisso Ululante" è una delle più utilizzate.Si tratta essenzialmente di un crepaccio senza fondo circondato da un’antica fortezza scavata nel ghiaccio dove si tramandano per generazioni le avventure di Lissandra(uno dei champion disponibili).Durante l’annuncio di due nuovi campioni: Pyke e Tahm Kench, la mappa dell’ARAM ha subito un grande “reskin”.La mappa però non si è limitata solo a cambiare aspetto per un lungo periodo, ma ha anche cambiato nome: Ponte del Massacro.Tutto cio è dovuto ad un ampliamento della lore del gioco(che non andrò ad approfondire) visto che sono strettamente collegati.L’obiettivo generale dell’evento era quello esplorare a fondo il mondo, in particolare Bilgewater(città facente parte della lore)“Abbiamo dovuto ripensare a cosa significhi vivere a Bilgewater. Abbiamo pensato a pirati, contrabbandieri e straccioni, arrivando al concetto di una civiltà isolata, esistita chiaramente per svariati secoli. (…) Abbiamo dato il nome alla mappa per il ponte in rovina sopra i moli del sangue. Un tempo era un antico ponte in pietra che conduceva a un tempio, ma ora, lasciato a se stesso, è il teatro perfetto per uno scontro all-random…”

GAMEPLAY

ARAM(all random are mid), tale acronimo descrive perfettamente lo stile di gioco di questa modalità: 10 champion, divisi in squadre da 5v5 si scontrano in unica corsia centrale.

Gli scontri avvengono solitamente in mischia senza una particolare strategia, l’unico trucco è non dividersi mai e restare coordinati sia in fase di attacco sia in difesa

Il ponte è protetto da due torri e un inibitore mentre il Nexus è difeso da due torri. Per questo anche, ma soprattutto per l’assenza di zone neutrali, Abisso Ululante è la mappa con scontri più frequenti e intensi.

Tuttavia, al contrario che nella Landa degli Evocatori, i champion saranno sorteggiati in modo automatico e completamente casuale. Le squadre che si genereranno saranno dunque randomiche, e, di riflesso, è altamente probabile, che il campione uscito non lo si abbia mai giocato o che la nostra squadra o quella avversaria sia costituita dalla maggior parte da tank, assassin e cosi via.

E’ per questo motivo infatti se questa modalità non viene giocata in modo competitivo.

Le partite risultano però molto piu rapide e movimentate e durano circa 20/30 minuti. Nell’inventario, oltre che agli item normali acquistabili in game, avremo anche degli oggetti esclusivi per questa modalità.

Diversi sono gli elementi che la distinguono in maniera piuttosto evidente dalle altre modalità di gioco di League of Legends:

Niente guarigioni: la piattaforma degli evocatori dell’Abisso non guarisce i campioni.

Acquisti limitati: gli acquisti degli oggetti possono essere effettuati dai campioni solamente nel periodo successivo alla morte sul campo di battaglia;

L’incantesimo richiamo base: l’incantesimo per ritornare alla proprio base è disabilitato;

Reliquie della salute: per equilibrare la mancanza della guarigione, sparse nella mappa sono presenti delle reliquie della salute che una volta consumate rigenereranno la salute e il mana del campione

Questa è una modalità rapida e poco impegnativa dal punto di vista strategico. Ideale per chi non ha tempo o voglia di avviare una partita classica, dati i suoi tempi di gioco lunghi. Inizialmente può sembrare caotica, ma se riuscirete a dominare i vostri avversari, vi assicuro che diventi molto divertente.Nella prossima guida vi spiegherò piu nel dettaglio il funzionamento dei champion e dei loro poteri.Grazie per l'attenzione