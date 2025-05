Mini Recensione.

Minecraft classic

Modalità creativa

Modalità sopravvivenza

Modaliata spettatore

Modalità estrema

Modalità demo

Modalità avventura

Pacifica: In questa modalità non ci sono mostri ; inoltre, il livello di fame non scende. Rimangono però le creature neutrali, che, se attaccate, infliggono danno al giocatore. Rimane comunque possibile morire.

Facile:Nella modalità facile i mostri vengono generati infliggono danno al giocatore. La fame può portare la salute del giocatore ad un minimo di 5 cuori, senza però ucciderlo. Oltre a questo il veleno dei ragni delle caverne è disattivato a questa difficoltà, a differenza della difficoltà normale e difficile.

Normale: Nella modalità normale i mostri infliggono al giocatore il loro normale danno ed avranno il normale livello di salute. La fame riduce la salute del giocatore ad un massimo di mezzo cuore, senza quindi ucciderlo.

Difficile: Nella modalità difficile le creature ostili infliggono danni più alti al giocatore ed hanno più punti vita. Inoltre, la fame può portare alla morte e gli zombi hanno la capacità di distruggere le porte di legno.

Minecraft come sappiamo è un gioco a blocchi, un tipo di lego virtuale. Minecraft non è gratuito ne per la versione pc ne per la versione mobile. Minecraft ha molte modalità di gioco che si suddividono in:Minecraft classicIn occasione del 10º anniversario dalla pubblicazione di Minecraft, è stata creata una versione online del gioco com'era nella versione Classic con "tutti gli amati bug originali e solo 32 blocchi con cui lavorare"Modalità creativaNella modalità creativa il personaggio è tipo un dio perché hai un inventario completamente diverso da quello della vanilla o sopravvivenza.Modalità sopravvivenzaNella modalità sopravvivenza ci sonno 4 tipologie di difficoltà che sono:Modalità spettatoreNella modalità spettatore il giocatore entra in un mondo dove non può letteralmente fare niente, questa modalità si usa maggiormente nei server per vedere altri giocatori.Modalità estremaQuesta modalità è molto simile alla sopravvivenza. La difficoltà è impostata su "difficile", i cuori della vita hanno una grafica diversa ed è presente la morte permanente: se il giocatore muore, può scegliere solo se eliminare il mondo o passare alla modalità spettatore. Nel caso scelga quest'ultima opzione, lo spettatore non potrà più modificare quel mondo, ma potrà solamente vedere la parte di mondo già esplorata. Questa modalità è disponibile solo su Java Edition.Modalità demoLa modalità Demo è una versione di prova di Minecraft disponibile gratuitamente e utilizzabile con il solo account Mojang sul sito: questa versione permette di giocare soltanto in modalità Sopravvivenza e nello speciale mondo dimostrativo che viene generato sempre con lo stesso seme. Si può giocare per un massimo di 100 minuti per mondo. Una volta scaduti, il giocatore potrà continuare a giocare in Modalità Spettatore e perciò non potrà più interagire col mondo. Una volta scaricata la versione completa, la modalità Demo si eliminerà e il giocatore potrà eseguire tutte le azioni per quanto tempo vuole.Modalità avventuraA differenza della modalità Sopravvivenza, in questa modalità al giocatore è permesso di rimuovere blocchi solo se utilizzando gli attrezzi giusti. Si possono compiere comunque azioni che non comportano la modifica del mondo, come il poter aprire bauli o interagire con porte, pulsanti e leve. Questa modalità viene ampiamente utilizzata nelle mappe personalizzate.Di fatto la modalità avventura è molto simile alla modalità spettatore, ma la differenza è che la modalità spettatore permette al giocatore di vedere come vedono i mob.Questa modalità è accessibile anche in Minecraft Bedrock Edition attivando i trucchi e quindi rendendo impossibile il completamento degli obiettivi Xbox Live. Si può scegliere solo nelle Impostazioni Personali e non in quelle Principali.