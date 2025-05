League of Legends: COME GIOCARE MIDLANE

-Bentornati alla guida su League Of Legends!

Oggi mi soffermerò sui ruoli/posizioni, in particolare su quella centrale: il Midlaner.

Nelle prossime guide invece andrò ad approfondire anche gli altri ruoli.

-Premessa: se non avete letto le precedenti guide, farete difficoltà a capire ciò che andrò a spiegare

Il mid laner è colui che prende posto nella corsia centrale della mappa.

Nella maggior parte dei casi si tratta di Assassins (personaggi che godono di una grande potenza di attacco con lo scopo di uccidere in pochissimo tempo un nemico), AP (che sfruttano l’ability power) o AD (basati sull’attacco fisico).

Tuttavia non è neanche così raro vedere alcuni ADC (più che altro caster, come Corki, Varus ed Ezreal).

La corsia centrale, è occupata unicamente dal mid laner e il suo avversario, dando la possibilità ai due di acquisire molta esperienza senza condividerla con campioni alleati.

In base alle caratteristiche del champion scelto, lo stile di gioco può cambiare, infatti:

-I champion “Burst” hanno come obiettivo fare tanto danno nel minor tempo possibile attraverso le loro spell.

A livelli bassi, non essendo ancora capaci di uccidere il nemico con una singola combo, bisogna cercare di farmare il meglio possibile e aspettare il momento più adatto per massimizzare i danni sul proprio avversario. Solitamente questi champion hanno la tendenza a roammare(andare in giro per la mappa per supportare gli alleati cercando le kill) lasciandovi soli in lane. È proprio in questi momenti che dovrete segnalarlo alla squadra, un assassin che roamma è sempre pericoloso.

- I” Poke” Champion eccellono nel fare danni senza ricevere danno di risposta, e farne abbastanza da uccidere un nemico che ha deciso di ingaggiarli dopo aver subito alcuni danni di troppo. Non avvicinatevi al nemico, eccetto se siete in grado di fare più danno di loro, non mettetevi nelle condizioni di rimanere senza mana perché sprecato in troppi trade. Se vi trovate contro un champion del genere, sappiate che non c’è molto da fare. L’unica cosa possibile è cercare di prevedere i suoi colpi facendogli sprecare mana, specialmente se voi siete melee.

-I champion “Sustain” sono caratterizzati dalla possibilità di rimanere tranquillamente in lane, costantemente, in modo da ottimizzare il farm e far pressione all’avversario minacciando costantemente di buttar giu la torre. Per abbattere questo tipo di campione è necessario superarlo in farm e danni, oppure semplicemente aspettare un gank

Cosa sono i GANK? Prevederli, evitarli e usarli a proprio vantaggio

I gank sono delle trappole.

Si tratta essenzialmente di kill pilotate dal jungler, questo infatti, nascondendosi, si lancia sul midlaner avversario aiutando il midlaner alleato nella kill.

Oltre a stare attento a non essere gankato però, il midlaner stesso può aiutare il resto delle linee effettuando dei gank, spostandosi dalla mid alla bot(solitamente) ingaggiando un team fight.

La corsia centrale è quella più vulnerabile delle tre, essendo aperta ai gank da due lati. Bisogna quindi essere il più bravi possibile a cercare di prendere vantaggio tenendo però sempre la situazione sotto controllo, individuando il giusto equilibrio nel “pushing” dei minion: portarli troppo avanti significherebbe diventare vittima di un gank da parte del jungler



(DOVE POSIZIONARE LE WARD)

Uso intelligente delle ward

Come per tutti gli altri ruoli, è fondamentale che ci sia un buon posizionamento delle ward.

Sapere costantemente dov’è o dove sarà il jungler nemico grazie alla visione ottenuta dalle ward, vi sarà certamente di aiuto per poter killare il vostro avversario in totale sicurezza o evitare un gank qualora il jungler si nascondesse in cespuglio gia wardato e quindi visibile.

Wardare i cespugli vicino al fiume è di vitale importanza!

Perciò prestate SEMPRE attenzione alla minimappa in basso per poter tenere traccia degli spostamenti del jungler o del mid avversario grazie alla vision ottenuta dalle ward.

Ricorda però che, periodicamente, sarai costretto a riposizionarle dato che si rompono dopo un po.

Una mossa intelligente che in jungler avversario potrebbe farvi per gankarvi, è quella di rompere di proposito una ward per farvi andare a wardare e killarvi nel cespuglio grazie anche al supporto del midlaner.



(Trinket - ITEM per WARDARE)