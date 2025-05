Dead by Daylight

Il Reliquiario dei Segreti è utilizzato per sbloccare le Competenze trasferibili sia per i Killer che per i Sopravvissuti. Il Reliquiario possiede 4 Competenze scelte casualmente che possono essere comprate. La selezione è identica per tutti i Giocatori in qualsiasi Piattaforma. Una volta che una Competenza appare nel reliquiario, non può riapparire per almeno 3 settimane. Con il Reliquiario dei Segreti, i Giocatori possono sbloccare tutte le Competenze Trasferibili degli attuali 16 Killer e dei 17 Sopravvissuti (inclusi i DLC) senza aver bisogno di livellare tutti i Personaggi al livello 40 o comprare tutti i DLC.