Csgo, guida per migliorarsi

Ciao a tutti, oggi andrò a darvi dei consigli di cui dovrete fare tesoro se volete diventare dei pro su CSGO, iniziamo!

Se siete qui, sicuramente siete disperati e volete migliorare su csgo, magari avrete provato qualsiasi cosa, ma se non ci siete ancora riusciti, è perchè non prendete troppo seriamente questi consigli.



Migliorare l'aim

Migliorare la mira sicuramente penserai sia una cosa scontata e facile, ma non lo è, infatti per migliorarla dovrete allenarvi ogni giorno sulle mappe offline oppure sui deathmatch, ora vi metto delle mappe che io personalmente uso ogni giorno: faccio delle sessioni di 2 ore al giorno.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=647772108

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1104441138



Imparare a controllare il rinculo (recoil)

Fino a poco temp fa pensavo che fosse inutile imparare a controllare il rinculo, ma mi sono ricreduto.

Prendiamo per esempio l'Ak47, è un arma potentissima ma il rinculo è veramente esteso, imparare a controllarlo potrà renderti invincibile.

Per migliorarlo potete usare anche in questo caso delle mappe, ve le lascio qua sotto:

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=419404847&searchtext=recoil+master



Imparare a controllare ogni angolo e spot della mappa

Per migliorare bisogna anche imparare a controllare ogni angolo, spot e nascondiglio di ogni mappa, perchè lì potrebbe nascondersi qualcuno,

infatti, per questo, bisogna giocare su ogni mappa competitiva.



Giocare ogni mappa

Per giocare bene sia da solo che con i compagni di squadra devi giocare in tutte le mappe



Imparare i nomi di ogni spot

Dare informazioni in un team è un punto cruciale, meglio le dai, meglio tu e il team giocherete.

Per darle devi ovviamente imparare i nomi degli spot, quindi studia!

Se non vuoi puoi benissimo installare delle mappe con i nomi degli spot sopra, la minimappa è utile!



Guarda i pro giocare

Per giocare bene devi anche guardare i pro giocare, è il modo migliore per migliorarsi, sia nella knowledge, che nella pratica.

Puoi guardare i pro giocare sia in partite professioniste in live, sia guardarli quando giocano a casa loro!

Guardare i pro giocare serve a "studiare" i loro movimenti, come si comportano in determinate situazioni e soprattutto, guardare come tirano le granate, le loro pop-flash, smokes, decoil, e incendiarie



Infine, migliori metodi per Rankare

Il ranking system è una cosa che è stata da sempre ignota, ma alcuni metodi per rankare esistono effettivamente.

Uno di questi è giocare in premade con player con un rank più alto del tuo, questo metodo è utile per due cose, ti fa sì rankare, ma i tuoi compagni ti insegneranno anche, avendo più esperienza di te.