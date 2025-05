( 7 ratings)

Clash Royale

Clash Royale è un gioco multipleyer principalmente 1 contro 1 Clash Royale, è un gioco creato dalla Supercell (la Supercell ha creato anche Clash of Clans e altri giochi molto famosi)ed è stato rilasciato il 4 gennaio 2016, già molto atteso e adesso ha più di un miliardo di dowload.

Il gioco si basa sul multiplayer 1 contro 1 in cui ogni giocatore a tre torri con dei punti vita e utilizzando delle truppe di diverso tipo, con caratteristiche diverse per ognuna, deve cercare di distruggere più torri possibili all'avversario.

Vincendo una partita si ottiene un baule ed all'interno di esso si possono trovare gemme, oro e carte di diversa rarità (comune, rara, epica o leggendaria).

Nel weekend c'è anche il baule del clan che va dal livello 1 al livello 10 e per completarlo bisogna distruggere le torri nemiche nelle battaglie.

Nell'ultimo aggiornamento hanno aggiunto anche le missioni, che completandole ti permettono di sbloccare dei bauli.

I bauli possono essere: d'argento, d'oro, gigante, magico, supermagico, epico e leggendario.

Ci sono anche le partite due contro due in cui due giocatori devono abbattere le torri di altri due giocatori, poi avevano aggiunto anche le battaglie touchdown in cui le truppe dei giocatori dovevano attraversare tutto il campo di rugby presente nel gioco per fare punto.

Ogni giocatore utilizza nelle battaglie un mazzo composto da 8 carte che normalmente decide lui tra tutte le carte presenti nel gioco ma nel caso della sfida carte in tavola il giocatore è costretto a scegliere tra delle carte proposte dal gioco e quelle scartate andranno nel mazzo dell'avversario.