Clash Royale: Conosciamo le tipologie di carte!

13 per le comuni;

11 per le rare;

8 per le epiche;

5 per le leggendarie.

Clash Royale è un gioco di carte creato dalla Supercell, gli stessi sviluppatori di CLash of Clans, che è un gioco strateggico a villaggi.In questo articolo parlerò brevemente delle carte di Clash Royale.Entrambi i giochi sono scaricabili gratuitamente su google play store e app store, sono solo giochi per cellulari e tablet. Clash Royale è, come già deto, gioco di carte che si otengono durante il gioco tramite bauli omaggio e bauli ottenibbili comprandoli nel negozio o vincendo le partite. le carte sono 81, per ottenerle tutte si deve salire di arena, ogni arena sblocca le carte che, raggiunta quella arena, potrai ottenere.Le carte si dividono per rarità: comuni(blu), rare(arancione), epiche(viola), leggendarie(arcobaleno).Le leggendarie si riconoscono pure dalla loro forma esagonale rispetto alle altre che sono rettangolari e ovviamente sono le più difficili da trovare.Le carte si possono potenziare, per potenziarle si deveno ottenere un determinato numero di quella stessa carta (trovare i così detti doppioni) e, raggiunto quel numero di carte, paghi oro(moneta di gioco che si ottiene vincendo le partite e aprendo i bauli) per potenziarla.Il livello massimo delle carte varia per rarità:Come già detto per salire di livello una carta servono un tot di numero di quella stessa carta; ad esempio una comune di livello 6 per farla diventare di livello 7 servono 100 carte e costa 2000 oro, potenziandolo ti da anche XP, che sarebbe l'esperienza che serve per salire di livello potenziando la vita e l'attacco delle proprie torri. Ovviamente il costo dell'oro per il potenziamento dipende dalla rarità della carta, ad esempio una comune dal livello 4 al 5 ci vogliono 20 carte e costa 150 oro, una rara dal livello 4 al 5 ci vogliono si 20 carte, ma 1.000 oro, una epica dal livello 4 al 5 ci vogliono 20 carte, ma costa 8.000 e in fine una leggendaria dal livello 4 al 5(il massimo per loro) ci vogliono sempre 20 carte, ma costa 100.000. Come aumenta il livello dell'oro aumenta anche per rarità il livello di esperienza dato.

Se la carta ha raggiunto il livello massimo, è possibile tenere le carte supplementari:

100 per le Comuni,

10 per Rare,

1 per le Epiche

1 per le Leggendarie

Carte truppa: che al loro volta si dividono in: Carta volante e carte terra.

Carte edificio;

Carte incantesimo: che al loro volta si dividono in: carte d'attacco, carte di supporto.

Gli incantesimi d'attacco: sono diversi tipi di attacchi (sono tutti a distanza). Ci sono carte incantesimo che fanno danni ad area e tra loro cambia il ragio d'effetto e anche il tipo di danno, se diretto in una determinata area (frecce, palla di fuoco, razzo, scarica, fulmine) o danno a tempo (veleno) o danno in una determinata traiettoria (tronco).

Gli incantesimi di supporto: servono per supportare gli attacchi. Aiutano in modo differente, ad esempio bloccano edfici e unità avversarie (la congelo), o curano le tue unità (la cura), o potenziano la velocità d'attacco delle tue unità e dei tuoi edifici (la furia), o allontanano facendo un piccolo danno a tempo le unità aversarie(tornado) o carte che clonano le proprie unità con le stesse caratteristiche (la clonazione(ad aria) specchio(carta che copia l'ultima carta evocata)). Funzionano tutti in un determinato raggio d'azione (tranne la specchio).

Lo Stregone elettrico: lancia una scarica (stesso effetto della carta incantesimo scarica) in un piccolo raggio dove viene evocato;

Il Gran cavagliere: danno ad aria (spingendo le unità piu leggere) in quel piccolo raggio dove viene evocato.

E se si continua a trovarle anche dopo aver raggiunto il numero massimo supplementare di quella carta, ti verrà dato dell'oro.Passiamo al tipo di carte. Oltre alla rarità le carte si dividono per tipo di carte:Ogni tipo di carta ha dei bersagli che attacca ci sono carte che attaccano sia carte volanti e sia carte terra; solo carte edifici(tra gli edifici sono inclusi le torri) e solo carte terra.Le carte si differenziano anche per la quantità di unità evocati; Ci sono carte a singola unità quindi solo una persona (bombarolo, stregone) o carte da 2 o più unità (gli arceri: 2 unità; gli sgherri: 3 unità; orda di sgherri: 6 unità; ecc...).Tra le carte cambiano pure i tipi di attacchi: Ci sono carte che fanno danni raviciniati ad area, danni a distanza ad area, danni ravvicinati singoli, danni da distanza singoli, danni ravvicinati singoli da carica, danni ravvicinati ad area da carica(le carte che caricano ad una certa distanza dalle unità o edifici avversari facendo un danno maggiore se le colpiscono).Gli incantesimi sono le carte più varie:Entrambi i tipi di carte incantesimo vengono utilizzati sia in atacco che in difesa, ma anche quelle d'attacco servono per supportare. ad esempio la scarica blocca per un secondo facendo danno le unità e gli edifici dell'avversario.Ci sono due truppe leggendarie che fanno danno d'evocazione, cioè quando evocati fanno un danno in un determinato raggio:Da poco è stata aggiunta una carta leggendaria nuova, il Fantasma royale, che ha la caratteristica di essere invisibile alle unità e agli edifici avversari fino a quando non diventa visibile. Diventa visibile quando vicino al suo bersaglio.Spero di esservi stato utile. Buon Game e Buon divertimento.