( 5 ratings)

Assassin's creed 2: L'inizio

Storia di Assassin's creed 2.

La storia della saga più bella, secondo il mio parere. Racconterò sempre quello che succede nel presente e quello che succede nel passato.

Cominciamo dal presente.



Il gioco inizia con Desmond che cerca di comprendere il messaggio lasciato sul muro, ma ad un tratto viene fermato da Lucy, che entrando nella stanza, gli dice di entrare nell'Animus.

Il protagonista, assiste alla nascita di un bambino, che viene chiamato Ezio Auditore.

Desmond esce dall'Animus, Lucy gli dice che devono andarsene, per andare in un luogo più sicuro.

Durante l'evasione dall'Abstergo, Desmond scopre che Lucy fa parte degli assassini, gli dice che lui è molto importate per la guerra che sta avvenendo tra i templari e gli assassini.

Arrivati nel covo degli assassini, conosce due nuove persone, lo storico Shaun e l'esperta in computer Rebecca.

Rebecca ha creato un nuovo animus, chiamato "Animus 2.0".

Questo Animus è diverso dagli altri, perché Desmond può apprendere le capacità del suo antenato, grazie all'effetto asmosi.

Grazie a questo nuovo animus, il protagonista imparerà tutte le abilità di Ezio, molto velocemente.

Purtroppo però, Desmond dovrà uscire dall'animus, perché i templari hanno trovato il loro nascondiglio.

Dopo un duro cobattimento, i templari si ritirano e gli assassini scappano per andare in un altro nascondiglio.



Adesso il passato.



Desmond comincia la storia del suo antenato, quando era giovane e aveva diciasette anni, Ezio Auditore, che in quel ricordo si trova in una rissa col suo rivale Vieri dè Pazzi.

Dopo questa rissa, va a casa e il padre Giovanni, gli dà alcune lettere da spedire.

Ezio al suo ritorno a casa, scopre che il padre e i fratelli sono stati arrestati, così per scoprire meglio che cosa stava succedendo, si arrampica fino alla cella del padre, quest'ultimo gli dice dove sono alcuni documenti importanti, che dovrà consegnare a Umberto Alberti.

Nella cassa dove c'erano i documenti, trova anche il vestito degli assassini, che ancora Ezio non sa cos'è, ma lo mette per onorare il padre.

Anche se i documenti sono stati consegnati, Umberto li strappa e li fa uccidere.

Ezio non sapendo cosa fare, porta la madre e la sorella a villa Monterigioni, qui introntra lo zio Mario, che racconta ad Ezio che il padre era un assassino e combatteva contro i templari.

Si allena per due anni con lo zio, dopodiche decide di vendicarsi e di continuare l'opera di suo padre.

Nel prendere informazioni, Ezio scopre che Umberto non agiva da solo, ma che è in combutta con i Pazzi, che fanno parte dell'ordine dei templari.

Ezio inizia ad uccidere i Pazzi, implicati nella morte del padre e dei fratelli, poi anche gli altri che erano in combutta con loro.

In un incontro scopre che al di sopra di tutti loro c'è Rodrigo Borgia, gran maestro templare, lui vuole prendersi Venezia.

Così va a Venezia insieme al suo amico, Leonardo Da Vinci.

Ezio scopre tutti gli alleti di Rodrigo e li uccide.

Dopo di che l'ultimo rimanente è Rodrigo che cerca di uccidere insieme agli amici incontrati nella sua avventura, tutti fanno parte della confraternita degli assassini.

Impediscono di far prendere la Mela dell'Eden a Rodrigo, ma lui scappa.

Ezio attiva la Mela davanti alle pagine del codice che ha raccolto, gli appare una proiezione olografica che lo porta a Roma, qui scopre che Rodrigo è diventato papa, lo combatte, ma dopo una dura lotta lo risparmia, dopo di che apre la cripta.

All'interna trova una proiezione olografica di una donna, che si presenta come la Dea Minerva, all suo fianco compaiono anche Giunone e Giove.

Gli dice che loro non sono Dei, ma sono semplicemente venuti prima e che la loro razza non potranno, forse, mai comprenderli.

Minerva poi parla direttamente con Desmond, gli racconta che la razza umana era stata creata per servire la sua, ma più numerosa.

Successivamente le due razze avendo contrasti, si misero a combattere, ma venne fermata da una catastrofe naturale, provocata da un eruzione solare, che mise a rischio l'estinzione di entrambe le razze.

Le razze, fecero un accordo per costruire la civiltà.

Minerva afferma che ci sarà un altra castrofe naturale, come quella di prima, che però la sua razza ha trovato un modo per evitarla, tale segreto è nascosto in vari posti, chimati templi, il compito di Desmond è quello di trovarli tutti e di non far avvenire ancora tale disastro.



La storia continua con Assassin's Creed 2: Brotherhood



Spero che questo articolo vi sia piaciuto.