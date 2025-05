( 2 ratings)

Warframe

Warframe non è il solito gioco free-to-play che può divertire all'inizio,ma che poi vi chiederà , indirettamente,di pagare per proseguire. Perciò vi sprono a leggere il mio articolo e , soprattutto,di provare il gioco. Buona lettura! Warframe è un gioco fantascientifico, ambientato nei vari pianeti e satelliti del sistema solare (e anche qualcosa di più) con meccaniche di TPS (sparatutto in terza persona). Nel gioco sono presenti numerose,anzi innumerevoli missioni,affrontabili in solitario o con altri giocatori; poche volte però queste saranno ripetitive, perché,anche se l'obiettivo può sembrare uguale ad altre missioni,gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo (miniboss,boss,invasioni ecc.). Tuttavia il gioco non si ferma qua : infatti è presente una forte meccanica di personalizzazione,per la quale non solo potremmo scegliere tra una grande vastità di personaggi,armi,compagni ecc. ,ma avremmo anche la possibilità di personalizzare il nostro personaggio.

Inoltre con l'ultimo grosso aggiornamento, "Piane di Eidelon" è stata aggiunta una nuova porzione di mappa liberamente esplorabile,e l'arsenale di gioco è stato ampliato (sono state aggiunte nuove armi,nuovi compagni,nuove cosmetiche, arrivando ad un numero industriale di oggetti equipaggiabili)!!

Warframe offre poi una grande interazione tra giocatori : un esempio sono gli scambi,metodi efficaci che ci permetterano di ottenere sia la valuta di gioco (e proprio per questo non è un gioco pay-to-win) sia armamenti vari,manche ci permetteranno anche di conoscere giocatori che potremmo invitare nel nostro clan per poi affrontare missioni insieme (o potrmmo anche sfidarli).

Altre meccaniche ancora sono presenti in gioco,ma non voglio fare spoiler, perciò mi fermo qua. Vi invito dunque a scaricare Warframe, disponibile per PC, PlayStation e Xbox One (e inoltre su tutte queste piattaforme la community è sempre molto attiva e disponibile).