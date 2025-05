( 12 ratings)

Assassin's creed 1

L'inizio di una grande storia. Come quasi tutti sapete, assassin's creed può essere visto in due modi, uno il presente, mentre l'altro il passato.

Parliamo prima del presente.

Il gioco inizia quando, un barista Desomnd Miles, si risveglia dopo un ricordo difettoso dell'Animus ( è una macchina speciale che permette di rivivere i ricordi dei propri antenati), che si trova all'interno delle industrie Abstergo, a Roma, dopo essere stato rapito.

Desmond non è stato scelto a caso, ma per un motivo preciso, lui può rivivere i ricordi di Altair, essendo suo antenato, per trovare la Mela dell'Eden.

La Mela dell'Eden è un oggetto molto importante, fa due cose molto precise, una e che rivela una mappa dove sono svelati gli altri frutti dell'Eden, la seconda cosa e che può controllare la mente delle persone.

Dopo che Desmond avrà completato tutti i ricordi del suo antenato, Altair, capisce meglio che la lotta tra i templari e gli assassini non è finita, non è solo storia ma che la guerra tra le due fazioni è ancora in atto.

Desmond apprende la capacità di dell'Occhio dell'acquila, vede che Lucy l'assistente è blu, mentre Vidic è rosso, poi va nella sua stanza e vedrà che ci sono strani simboli dipindi col sangue.

L'occhio dell'acquila "vede" i propri nemici, alleati, obbiettivi o nascondigli, in diversi colori in modo tale da distinguerli.

I nemici sono di colore rosso, gli alleati di colore blu, gli obbiettivi di colore giallo e i nascondigli di colore bianco.

L'occhio dell'acquila funziona come se fosse una specie di istinto che rivela alla persona quello che gli interessa, in questo modo gli assassini sono avvantaggiati in una missione.

Questo è quello che succede nel presente, ora vediamo cosa succede nel passato, cosa rivive Desmond attraverso l'Animus.



Nel passato.

Il ricordo inizia con Altair, l'assassino più abile a quel tempo, che è in una missione importante per reuperare il tesoro dei templari nel Tempio di Salomone, fiducioso in se stesso, tenta di uccidere il gran maestro dei templari, Roberto di Sable, però fallisce, ritornando a Masyaf a mani vuote.

Masyaf era un villaggio governato dagli Assassini.

Succede una cosa inaspetata, che uno dei suoi compagni, rucupera il tesoro ma portandosi con se i templari, che rivogliono il tesoro, ma vengono scacciati subito, senza molta fatica.

Al Mualim il maestro della setta degli assassini, decide di far tornare novizio Altair per aver messo a rischio la setta, offredogli la possibilità di redimersi assassinando nove persone.

Altair accetta, anche perché queste persone da come gli è stato detto dal maestro, sono responsabili di fomentare la guerra in corso.

Altair scoprirà tutti i suoi bersagli e gli ucciderà, anche se ognuno di loro gli dirà cose strane.

L'ultimo della lista che assassina sarà Roberto di Sable, gran maestro dei templari, lui gli rivela che erano dieci uomini a sapere dov'era il tesoro di Salomone, uno dei quali era proprio Al Mualim, solo che quest'ultimo non voleva condividere il potere con gli altri, per dimostrargli la sua buona fede il templare gli fa notare che sapeva dove erano sempre i bersagli.

Altair si rende conto che Al Mualim è in combutta con i templari, ritorna il più velocemente possibile a Masyaf, ma scopre che tutto il villaggio è sotto il controllo mentale della Mela dell'Eden.

Al Mualim gli rivela che il motivo per cui ha fatto assassinare i bersagli, cioè che altri mettessero le mani sul manufatto.

Altair è immune al potere della Mela, infatti è l'unico che non ne subbisce l'effetto e combatte contro il suo maestro, uccidendolo.

Quando prende in mano la Mela si attiva disegnando un mappamondo olografico, rivelando così la locazione degli altri Frutti dell'Eden.



Questo è quello che succede nel primo capitolo di Assassin's Creed 1, l'inizio di tutti il giochi.

Spero che l'articolo vi sia piaciuto.