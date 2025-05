The sims - Un viaggio nella simulazione della tua vita

Maxis ha rilasciato The Sims, uno spin-off su piccola scala del suo enorme franchise SimCity. The Sims è un gioco che consente ai giocatori di creare e controllare le imprese, le famiglie e, soprattutto, le persone che vi abitano. Le carriere si svolgono, le relazioni sbocciano e i bambini sono maturati sotto il controllo onnipotente dei giocatori.

Nel corso degli anni The sims ha subito vari cambiamenti rivoluzionari. È passato dalla periferia, all'università e nel medioevo, ispirando sequel e spinoff allo stesso modo.



The Sims (2000)

Il gioco inaugurale ha portato i giocatori dall'ambiente urbano di SimCity a un quartiere periferico. Gli sfondi 2D fissi non reggono bene adesso, ma la prospettiva isometrica ha permesso un numero sufficiente di dettagli per dipingere un mondo vivente e che respira - ha anche stabilito un precedente per le successive espansioni in franchising.

The Sims Online (2002)

The Sims Online è stato il primo tentativo di Maxis di portare la serie nello spazio MMO. Sebbene i server funzionassero solo per sei anni prima che EA chiudesse le porte, il primo titolo multigiocatore dei Sim ha creato le basi per l'innovazione sociale più avanti.

The Sims 2 (2004)

The Sims Stories (2007)

MySims (2007)

The Sims Carnival (2008)

The Sims 3 (2009)

The Sims Medieval (2010)

The Sims FreePlay (2011)

The Sims 4 (2014)

La seconda entrata in serie numerata è stata la prima ad avere un mondo 3D completamente realizzato, e Maxis l'ha sfruttato a proprio vantaggio rivoluzionando completamente la grafica di tale genere videoludico. Maggiore attenzione viene posta sulle caratteristiche umane degli abitanti, in quanto i giocatori possono guidare i Sim attraverso le sette fasi della vita, creando una connessione più profonda che è diventata un pilastro del franchise.I giochi episodici possono essere un punto fermo nell'industria odierna, ma è stata una nuova svolta nella formula di The Sims sette anni fa. Maxis ha progettato la serie Stories per essere più accessibile, ponendo la narrativa su un gameplay avvincente. Da un'isola tropicale isolata a una competizione per cani, The Sims Stories riesce a raccontare trame concentrate e succinte.Per quanto riguarda la grafica, MySims è una delle partenze più drastiche dall'estetica del franchising. Inizialmente rilasciato per Nintendo Wii e DS, quindi i personaggi sono più simili a Nintendo Miis, con angoli stilizzati e caratteristiche facciali infantili. Si pone come uno degli spinoff più eccentrici dall'approccio di Maxis, anche a sette anni dalla sua uscita.Anche se non così robusto come molte altre voci, The Sims Carnival ha posto abbastanza fiducia nei giocatori per consentire loro di creare i propri giochi e scenari - è iniziato come una comunità online, ma ha raccolto abbastanza popolarità per giustificare due giochi successivi radicati nel stessa esteticaThe Sims 3 è più grande, più profondo e più diversificato rispetto ai giochi precedenti della serie, ampliando in modo significativo le possibilità per i giochi successivi. Ci sono più opzioni di personalizzazione del personaggio. I giocatori possono creare i propri mondi da zero. Il sistema dei Desideri ha aperto una miriade di nuovi percorsi di carriera - la lista continua.Questa espansione abbraccia il Medioevo in più di un modo: ha portato la serie dai coloniali suburbani ai castelli imponenti, ma ha anche introdotto il sistema Quest, consentendo ai giocatori di inviare i Sim in missione per migliorare i loro manieri, riserve e terra. Era un nuovo modo di guardare alla progressione e si adattava bene all'ambiente fornito.Visto che The Sims è uno dei giochi per PC più venduti di tutti i tempi, non sorprende che sia stato adattato ai dispositivi mobili per adattarsi alle tendenze recenti. La nuova versione freemium ha anche permesso a EA di iniettare un numero costante di aggiornamenti nel remake esistente, completo di eventi festivi ed espansioni simili.Dopo 14 anni, numerosi spinoff e progetti collaterali, Maxis sta rilasciando la quarta voce numerata nella serie di The Sims. The Sims 4 sostituisce le opzioni di personalizzazione di The Sims 3 con lo strumento dinamico Create-A-Sim, che consente ai giocatori di manifestare i propri personaggi in modo più dettagliato rispetto a qualsiasi altra puntata in franchising. Sta allargando la portata della serie dando al giocatore più potere che mai.