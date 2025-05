Apex Legends è meglio di fortnite?

Da poco ha fatto la sua comparsa questo nuovo Battle Royale, chiamato Apex Legends, sviluppato da Respawn. Sembra che sia il Battle Royale definitivo e le discussioni se è meglio di Fortnite sono tante.

Iniziamo da Apex. Uscito a Febbraio, in un mese ha ottenuto un successo colossale. La base è quella di tutti i Battle Royale, ma Respawn ha avuto un idea geniale: ha preso punti chiave della maggior parte dei Battle Royale sul mercato e uniti insieme ( gli attaccamenti per le armi da PUBG, lo scudo da Fortnite, la funivia sempre di Fortnite, la scivolata da Blackout...) e aggiunto un paio di cose fantastiche: la possibilità di scegliere un personaggio con abilità uniche, la possibilità di respawnare i compagni morti e le esecuzioni. Il gioco è a squadre, ma con la possibilità di staccarsi dalla propria squadra e andare per conto proprio. Le skin per i personaggi non sono granché ( meglio quelle di Fortnite), ma le skin per le armi sono assolutamente fantastiche. La possibilità di costruire non c’è, ma i ripari non mancano e cosa strana, non c’è il danno da caduta ( cosa sia vantaggiosa che svantaggiosa ).





Passiamo a Fortnite:

Battle Royale uscito due anni fa, che ha riscosso un successo incredibile. Penso che tutti lo conoscano perciò nominerò solo le cose che lo differenziano da Apex. Prima di tutto la possibilità di costruire ripari, che in poche parole è la base del gioco. La possibilità di costruire può slavarti la vita ma la carta vincente, come in tutti i Royale, è l’abilita del giocatore, la strategia e anche un po’ di fortuna. A differenza di Apex, qui c’è il danno da caduta e per le skin c’è una vasta scelta. Non sto a entrare nei dettagli, perché le cose che differenziano questi due giochi sono tante.





Ora compariamo questi due giochi:

Una cosa che ha dimostrato Apex, è il fatto che il successo di Fortnite è dovuto al fatto che è gratis (troppe ripetizioni XD). I fan di Fortnite lo negano, ma comunque quale dei due sia meglio è una cosa soggettiva. Apex ha aggiunto un sacco di cose nuove, ma i balletti e le skin di Fortnite sono semplicemente fantastiche. Essendo io un fan e accanito giocatore di Apex, non riesco a essere molto neutro. A comunque ogni tanto mi viene la nostalgia e una bella partita a Fortnite ci vuole. Comunque penso che i nuovi aggiornamenti hanno un po’ rovinato Fortnite ( all’inizio era molto meglio secondo me ), ma comunque dobbiamo vedere come cambierà anche Apex con i futuri aggiornamenti (io personalmente spero non in peggio).