Minecraft Sp E Premium:le Differenze

Questo è un capitolo molto importante che desidero comprendano tutti.

Minecraft SP NON HA ALCUNA VERSIONE AGGIORNATA RISPETTO ALLE ALTRE

quindi non dite ''datemi un'altro minecraftSP.exe perchè il mio non funziona'' perchè lì c'è un problema vostro, non dell'eseguibile. Tutti i minecraftSP.exe sono assolutamente uguali rispetto agli altri, quindi non dite ''mi serve l'exe della versione 1.1'' perchè non esiste! Per aggiornare il vostro client di minecraft SP a una versione successiva, quando aprite, nella schermata dove dovreste mettere il Nickname, sotto c'è un pulsantino con scritto: ''force update''. Premetelo e fate enter game.