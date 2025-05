ROBLOX IL GIOCO PIU' BELLO DI SEMPRE

Gameplay davvero semplice

GRATIS

lo regge qualsiasi pc

quasi tutto è online

anche sul vostro smartphone sarà disponibile e potete giocarci anche da li con lo stesso account

chiunque può creare i propri mondi

la grafica non è un granché (anche se per me è fantastica la grafica)

potreste trovarlo un po' "bambinesco"

Chi ama i giochi simulativiprovare ROBLOX senza ma e senza per.Da una parte perché è totalmente gratis dall'altra perché regalerà ore ed ore di puro divertimento.Eh già un gioco praticamente online (c'è solo un piccolo file da scaricare sul vostro pc) che diverte tanto, cosa non da poco alle porte del 2019 .Negli ultimi tempi nei vari giochi,infatti, si è cercato di puntare tutto sulla grafica e andando a rendere una cosa di poco conto il fatto che, un gioco deve per prima cosa divertire.Non molto tempo fa i giochi non avevano una grafica assurda però tenevano incollati ore ed ore i giocatori al pc o sulle console.Adesso andiamo a vedere nel dettaglio che gioco è roblox, ed i suoi PRO e i suoi CONTRO.Giocarci è davvero semplicissimo, basta andare nella sezione OTTIENI>GIOCHI e scorrere fino a trovare ROBLOX, cliccarci su e attraverso il pulsante "Gioca Gratis" in alto a destra vi porterà alla home di roblox dove dovete registrarvi.Quindi, scaricare il "Roblox Player" e scegliere un server dedicato su cui giocare da soli, o con i propri amici!Di server ne troverete tantissimi per darvi qualche riferimento:RESTAURANT TYCOON: dove dovrete gestire un ristorante che farete partire da zeroCOUNTER BLOX: che si ispira al celebre CS:GO, uno spratutto---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finisco la recensione elencando i PRO e i CONTROPROCONTRO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In conclusione,Roblox è un videogioco multiplayer/MultiGiocatore online creato per ragazzi tra 8 e 18 anni. Nel gioco si possono creare i propri mondi virtuali, dove si può scegliere chi far entrare, si può socializzare con altri utenti e creare il proprio mondo.Questo articolo lo preso spunto da un mio amico che mi aiuta sempre a fare gli Articoli Quindi ringrazio Matteo :)