Virtual Villagers Origins 2 est un simulateur gratuit disponible aux téléphones portables qui vous permet de créer et soigner votre propre village.





Partez avec votre famille à une île mystique Isola où vous allez découvrir ensemble tous ses secrets. Occupez-vous de sources les plus importants pour survivre: bâtissez les maisons et les fermes pour votre peuple pour qu’il soit en bonne santé et plein d’énergie. Explorez l’île et faites le puzzle pour résoudre toutes les énigmes.





N’attendez plus et jouez à Virtual Villagers Origins 2 dès maintenant!