Es-tu un fan du manga ou anime? Si oui, Twin Saga est un jeu juste pour toi! Si non, il vaut toujours la peine de l’essayer! TwinSaga est un jeu MMORPG entièrement gratuit, dans lequel on devra prendre position dans un conflit entre deux sœurs, les puissantes Ariamis et Marisa. Après la création de notre personnage, il ne reste qu’à se jeter dans le monde du jeu fantastique, accompagné des nombreuses quêtes et d’un système de combat très dynamique, faisant allusion à nos séries japonaises favorites. Un très grand atout est le fait, qu’il est possible de changer notre classe! Si tu as choisi un mercenaire, mais par après, tu te rends compte, que tu aurais préféré jouer comme un maître-lame, rien n’est perdu! Tu ne dois pas créer un nouveau perso pour le changer. Le graphisme est très joli et détaillé, avec des jeux de lumières stupéfiantes et la musique s’adapte à la situation dans laquelle notre caractère actuellement est. Dans chaque cas, elle a été très bien conçue et en addition au graphisme, fait de sorte qu’il est très facile de se perdre dans ce monde tiré du manga. Eh bien, que ce que tu attends? Laisse tout de côté et immerge-toi dans le monde extraordinaire de TwinSaga, car Ariamis et Marisa ont besoin de ton aide!