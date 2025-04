Trials of Heroes est un jeu mobile rpg fantasy plein d’action où vous pouvez vous mesurer aux joueurs du monde entier dans les combats épiques.





Rejoignez la bataille pour acquérir de la gloire ! Plus de 100 héros et monstres vous attendent ! Collectez-les tous, créez votre propre équipe et améliorez vos personnages avec de nouvelles armes et les compétences dans le combat. Vainquez les boss puissants, effectuez des tâches ou participez aux raids afin d’obtenir les récompenses spéciales qui aideront vos personnages dans le combat ! Rejoignez la guilde avec vos amis du monde entier pour acquérir de la gloire et du prestige !





N’attendez plus, jouez à Trials of Heroes maintenant !