Stronghold Kingdoms est un jeu par navigateur qui se déroule au Moyen Âge. On joue le rôle du propriétaire d'une campagne. La tâche principale, c'est développer son territoire et le transformer à une ville. Le facteur très important c'est le développement du château qui est le plus susceptible aux attaques des ennemis. Pour se défendre, le joueur peut espionner les ennemis et s'allier avec d'autres joueurs ! Pour développer sa ville, le joueur doit soigner ses citoyens p.ex. leur fournir du travail. Il vaut aussi tenir en compte l'extraction des sources et le renforcement du château. Grâce à cela, la ville devient de plus en plus riche et les citoyens peuvent se sentir en sécurité ! On dispose d'un éventail de cartes stratégiques qui aident à développer son territoire. La pensée stratégique est dans ce cadre très importante. C'est vous qui décidez dans quelle direction développer votre ville. Stronghold Kingdoms nous donne la possibilité d'atteindre le grade du rois, de construire notre propre royaume et de conquérir de nouveaux territoires!