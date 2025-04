Portal Quest est un jeu RPG disponible pour les appareils mobiles, dans lequel le monde est menacé par la menace des fantômes, qui doivent être arrêtés par un groupe de héros.





Le jeu offre une variété de jusqu'à 25 héros à gagner. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les fantômes et les héros deviendront plus forts. Les batailles se dérouleront en équipes composées de 5 personnages dont les capacités varieront en fonction du héros sélectionné, ce qui est très important pour pouvoir vaincre tous les ennemis et atteindre le sommet.





Portal Quest offre la possibilité de participer à la Guerre des Guildes, où vous pouvez affronter vos coéquipiers contre d'autres héros et conquérir d'autres guildes, ou défendre votre propre donjon, mais il y a toujours une alternative où vous pouvez acquérir de nouveaux équipements, afin de maintenir une possibilité d'avoir une bataille pour gagner.





N'attendez plus et entrez dans le monde magique de Portal Quest!