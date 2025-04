Maple Story 2 c'est la deuxième version du mmorpg gratuit. Même si elle était développée en même temps que la première version, entre les deux il existe plein de différences.





L'histoire du jeu est située dans un pays enchanté où habitent des bêtes magiques. Les joueurs s'incarnent dans le corps des aventuriers pour explorer le pays. Comme dans les jeux vidéo de rôle, on se concentre sur le développement du héros et de son équipement en remplissant des tâches et en combattant des montres et des méchants.





Les plus grandes différences par rapport à la version initiale sont visibles au niveau visuel. Le nouveau design se référant au style manga et anime met l'ambiance unique.





N'hésitez plus et essayez-vous au jeu Maple Story 2!