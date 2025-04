Legend of Junior est un mmorpg en linge qui a lieu dans le fantastique monde de la mitologie chinoise. On met l'accent sur les missions de l'intrigue et sur le combat, la mécanique rassemble aux productions typiques de hack'n'slash.





Par le combat et l'accomplissement des missions, vous gagnez l'expérience et l'équipement qui vous permettent de développer votre héros pour qu'il devienne de plus en plus puissant.





Dans le jeu, il y a plein de fonctions et l'intrigue retient longtemps l'attention de joueur par son style oriental et magique.





En plus, comme c'est un jeu par navigateur, il n'exige pas ni espace disque additionel ni appareil informatique de haute qualité. Sans patienter pendant le chargement et sans craindre que votre ordinateur ne soit pas assez performant. Donc jouez-y maintenant!