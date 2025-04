Kudoku est un jeu mobile gratuit dont l’objectif est évident : résoudre un sudoku !





Trouvez le plus de combinaisons possibles de sommes de numéros dans un temps déterminé afin d’obtenir le score demandé et passer au niveau suivant ! Débloquez l’accès à de nouveaux mondes où vous trouverez des casse-têtes de plus en plus difficiles. Obtenez des points d’expérience et augmentez le rang pour débloquer de fantastiques récompenses !





Jouez à Kudoku maintenant !