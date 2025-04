Island Experiment

Un groupe de scientifiques est arrivé sur une île mystérieuse dans l'océan Pacifique. Ils vont vérifier des circonstances mystiques de l'effondrement d'un satellite militaire. Après avoir installé un camp, ils ont découvert qu'il y a des statues étranges et des obélisques qui ne ressemblent pas à des bâtiments indiens. Ce sont plutôt des grandes statues du sanctuaire des dieux anciens, témoignages de cultes barbares et même traces d'une civilisation extraterrestre. En allant plus loin dans l'île, ils ont découvert qu'il y a des secrets dans chaque caverne sur cette île. Il semble qu'un vestige de l'autre monde soit ici, sous le soleil éclatant, dans la jungle tropicale ...Dans ce jeu, vous connaissez le monde qui est vaste et diversifié où vous allez tenter de résoudre les mystères des chamanes indiens. Gagnez la bataille contre le mal ancien et sauvez les habitants!