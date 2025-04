Guild Wars 2 est un jeu MMORPG en ligne, il était une fois ce jeu était appelé le véritable tueur World of Warcraft et il proposait un modèle Free-To-Play.





La base du jeu est différente de celle des MMORPG les plus populaires. Le joueur choisit la race, la classe de son futur sauveur de l'univers et se lance dans ses propres aventures sur le vaste continent. Le personnage possède un éventail de compétences uniques, une grande quantité d’armures disponibles et, plus important encore, d’armes. La capacité du héros varie selon les armes choisies. Un sorcier armé d'un bâton créera des sorts puissants mais lents. Dans le même temps, les couteaux, les épées et autres armes classiques permettent au lanceur de devenir tueur intelligent avec des lames qui ralentissent ou des bombes explosives. Un grand nombre de classes et une variété d’armes permettent une douzaine de combinaisons de trouver une spécialisation vraiment adaptée à vos besoins.





Dans le jeu, il y manque des tâches habituelles où vous devez prendre quelque chose à quelqu'un, aller quelque part et pendant de longues heures effectuer les mêmes missions obsédées. Au lieu de cela, dans une certaine zone, le joueur reçoit automatiquement une tâche dont la complexité augmente avec l’augmentation du nombre de participants. Plus il y a du monde, plus les monstres sont forts, plus le boss est gros et le butin est meilleur.





Une autre fonctionnalité intéressante est une approche intéressante du PvP. À part la bataille d’équipe habituelle, il y a un grand et terrible événement World vs World. En fait, il s’agit d’une guerre à grande échelle, qui ne cesse pas une minute. Sur un territoire immense, les joueurs doivent capturer des avant-postes, des serrures et effectuer inlassablement un certain nombre de missions optionnelles qui renforcent la force de l'équipe alliée. Dans ce cas, les personnages de tous les niveaux peuvent participer au massacre insensé, car leur niveau augmente immédiatement au maximum.





Innovations intéressantes, système de combat simple et flexible, PvP impressionnant. Quoi d'autre? C'est un jeu solo. Il n'est pas nécessaire de donner du sang tous les mois pour se plonger dans un monde intéressant. N'ayez pas peur des personnes qui investissent de l'argent réel dans le jeu, comme dans les jeux gratuits habituels. Tous les personnages ont les mêmes droits et sont capables de faire des choses incroyables - il suffit de consacrer un peu de temps au jeu et de tout explorer!