Grand Fantasia est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) téléchargeable lancé par la société Aeria Games, les développeurs qui ont travaillé entre autres pour les fameux WoW ou Shaiya, dans ce monde fantastique et complet et avec des graphismes joyeux d'un style manga et anime et avec une musique très relaxante et tranquille qui ravira les joueurs pendant leur gameplay.



La première chose que nous devons faire est de créer notre personnage, pour lequel nous aurons une grande variété d'options, tout comme pour les Sprites, qui sont les animaux de compagnie qui nous accompagneront dès le début tout au long de notre aventure et qui nous aideront à collecter des matériaux ainsi que de créer des armes et des armures puissantes.



Durant cette aventure fantastique, nous incarnons un messager des Sprites dans le but de restaurer la paix brisée par les forces des ténèbres. Le développement de notre personnage est l'un des meilleurs aspects du jeu grâce à sa grande variété, nous commencerons en tant qu'un novice et à partir du niveau 5, nous pouvons choisir entre quatre classes différentes : le Combattant, le Chasseur, l'Acolyte ou l'Ensorceleur, chacun d'entre eux ayant leurs propres caractéristiques avec leurs forces et faiblesses, les Combattants sont originaires de la ville de Kaslow et sont connus pour leur force et leur puissance énormes et peuvent utiliser une variété d'armes; les Chasseurs sont venus de la ville de Jale et sont les maîtres des attaques à distance et peuvent utiliser des épées, des arcs ainsi que des armes à feu; les Acolytes sont venus de la ville d'Ilya et sont de puissants guérisseurs qui ont le pouvoir de guérir les joueurs qui ont été au bord de la mort et même les ressusciter après la mort et finalement les Magiciens des provinces d'Ilya dominent le pouvoir de la Magie. Au fur et à mesure que nous acquérons un niveau supérieur, notre personnage évoluera au niveau 15, par exemple le Combant deviendra Guerrier, ainsi que le Chasseur un Archer, l'Acolyte un Prêtre et les Ensorceleurs deviendront des Mages, une fois atteint le niveau 30 chaque classe sera diversifiée en deux classes différentes, atteignant jusqu'à huit classes différentes au total, de sorte que le Guerrier deviendra soit un Paladin ou un Berserker, l'Archer un Assassin ou un Ranger, le Prêtre un Clerc ou un Sage et les Magiciens seront devenir Nécromanciens ou Sorciers et au niveau 65 nous évoluerons plus loin et ainsi de suite jusqu'au niveau 85.



Le jeu est très vaste avec une énorme carte dans laquelle nous aurons de nombreuses missions pour assurer des heures de jeu et de plaisir avec de nombreuses interactions avec d'autres joueurs, nous pouvons nous battre avec d'autres joueurs en JcJ, sur des champs de bataille. il n'y a pas seulement les combats : nous aurons aussi la possibilité de nous faire des amis et même d'avoir des relations amoureuses avec d'autres utilisateurs. Le jeu vous permet également d'acheter des objets de valeur avec de l'argent réel mais vous pouvez jouer sans dépenser quoi que ce soit, dans les villes principales vous pouvez trouver des maisons de vente aux enchères, les joueurs ont à leur disposition une plateforme pour voir toutes les enchères.



Rejoignez ce monde fantastique et jouez à Grand Fantasia!