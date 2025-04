Generals of War

Remontez dans le temps et prenez par à la Première Guerre mondiale. Tout comme dans chaque jeu de ce type, on commence avec l’expansion de notre ville, de laquelle on obtiendra des ressources nécessaires à la construction des nouveaux bâtiments et entraînement des troupes. Dans le jeu, vous trouverez beaucoup de joueurs, avec lesquels vous allez bien passer votre temps et qui seront ravis de vous aider. Le graphisme - gris et obscur nous introduit dans le climat de guerre et donc fait de sorte qu’on s’adapte mieux à la thématique du jeu et ressente vraiment la réelle guerre. Rejoindre une des guildes est une très bonne idée, ce que nous permet de développer notre puissance en compagnie d’autres joueurs.