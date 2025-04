Jetez-vous dans le Monde des Douze et découvrez la splendeur du Dofus, un MMORPG très étendu créé par le studio français Ankama. Choisissez parmi 17 classes différentes et prenez le chemin que vous voulez, afin de combattre des diverses créatures obstruant la voie vers votre magnificence ! Découvrez chaque paysage, chaque caverne ainsi que les forêts les plus sombres.

Honorez votre dieu et recevez des bénédictions puissantes améliorant votre personnage, trouvez un familier qui vous suivra partout, prenez en soin et il vous répondra par gratitude ! Complétez des missions différentes et rencontrez des nouveaux amis avec lesquels vous partirez aux donjons les plus profonds et ferez face aux plus grands dangers se cachant dans les ombres. Battez-vous dans un système tout par tour, démontrant votre sens tactique, dans lequel la force n’est pas toujours l’aspect la qualité la plus importante. Et – les plus important – collectez tous les six Dofus – des œufs de dragon qui vous accorderont un pouvoir incroyable ! Profitez d’un système d’artisanat diversifié avec 18 métiers différents avec ceux qui sont les plus répandus comme un Alchimiste, un Bûcheron ou un Bijoutier et ceux qui sont beaucoup plus originels, comme toutes sorte des Mages ou un Bricoleur. Rejoignez cette communauté énorme et vivante, aidez-les en maintenant cette ambiance sociale inoubliable ! Admirez le graphisme pittoresque et une musique féérique à Dofus, un jeu unique en son genre !