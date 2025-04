Téléchargement d'émulateur BlueStacks pour Android est exigé par ce jeu.









Le dragon cruel arrive, le monde plonge dans le chaos et la guerre. Pour détruire les forces du mal, l'artefact legendaire dont on ne connaît pas la localisation sera nécessaire. Rejoignez-nous dans ce voyage plein d'aventures pour trouvez l'artefact et combattre l'obscurité.





Participez aux batailles excitantes dans l'air en volant librement dans le panorama de 720°. Tout cela dans le graphisme 3D détaillé.





Daybreak Legends: Origin est un bon mmorpg qui vous donne l'accès aux combats JvJ ou GvG dans le temps réel avec vos amis ou même avec votre conjoint (le système sociale permet de se marier dans le jeu - le mariage vous aide à améliorer vos statistiques).





Choisissez l'un des cinq classes (Marionnettiste, Mage, Traqueuse, Lancier et Guerrier), adaptez son personnage par l'équipage et des objets et vanquez tous qui oseront de vous empêcher!