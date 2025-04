Arena Mody

Il est bien temps de devenir l'icône de mode. Lady Popular est un jeu dans lequel tu sera la fille la plus populaire dans la cité.



Choisis les vêtements et les accesoires, rivalise avec d'autres filles pour être célèbre et deviens une vraie modèle. Développe ton personnage en formant ses compétences et grandis son chic et classe avec des objets achetés dans le centre commercial.



Prends soin de ta coiffure, maquillage et ongles, n'oublies pas que dans ton chemin vers la gloire chaque détail compte !