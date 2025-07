Comment sortir du bronze ?

Heromomies Spammer les champions OP (très fort, voir trop) tel que Darius, Fiora, Fizz, Ahri, Jayce, Lee sin, Zac, Braum, Alistar, Twitch et enfin Caitlyn

elie_obadia Il faut egalement que tu regarde des videos de type domingo pour savoir quoi faire comment analyser le jeu etc

asmodia_likos jouer la meta,traine farm, ward un max

Metaloyot jouer garen c'est facile mais ennuyant (je le joue pas mais faut supprimer ce champ de merd*)



Boulbizarb Jouer des champions qui vont plus ou moins solo carry, en jungld ou midlane notamment

Boulbizarb La vision de jeu est tres importante en tant que jungler

Salomonledur Jouer des gros tanks et des champions meta et toujours attendre son jungler conseil mieux que le jungler sois pre avec toi

loic1505 entrraine toi a main une lane hors classé c'est comme sa que j'ai fait

Gyorg_ Très simple : Si tu ne comprends pas, ou ne maîtrises pas, la notion de coefficient binomial, inutile de chercher à calculer toi-même les nombres de Catalan, que tu découvris dans cette obscure r

mrsalade Moi perso je joue vel'koz

Allb41 Arrêter d'OTP yasuo full ap jungle avec tp et barrière, juste parce que ça faot classe..... Non, plus sérieusement, il faut s'entrainer, regarder des videos (pas de Corobizar de préférence) et opgg.

Jalabert Un conseil : faut que tu essaies de prendre les choses en main, que tu te dises "qu'est ce que je dois faire pour gagner la game ?" sans te preoccuper de tes allies, prends des initiatives quand ta team est au fond, et ensuite si deja tu joues les objectifs que t'es utile dans la game meme sans jouer des persos op, il reste le teamplay qui est tres important, et c'est ce qu'il faut pour gagner une partie . Aussi, ne pas faire des erreurs betes comme poursuivre un tank pendant 2 min dans la jungle, aller en 1v5, engager un fight que tu es sur de perdre, et un dernier conseil : essaie de te trouver un main sur une lane que tu veux, et spam le c'est comme ca que tu vas connaitre par coeur ton perso et que tu vas savoir le jouer tres facilement . Essaie aussi de regarder sur op.gg ce que les joueurs prennenet au niveau des runes et des items, mais du moments que tu pars pas par exemple Garen full ap tout devrait marcher .

kitsune_sama carry tes games

tsout faut jouer des perso carry et ne conte que sur toi meme

arthur891 Joue zoé build Brillance Chapitre perdu botte de vitesse normale fléau de liche botte sorcier luden morellomicon rabadon et prenez des balise de contrôle mettez les dans les bush des river ou ya le carapateur

Azurion974 Faut déjà quand même bien maitriser les champions que t'as cité, parce que si tu tombes contre un yasuo 200k M7 c'est chaud. En plus sortir du bronze sans les champions OP, tu te sens un peu plus fier x)

HiIScript c'est simple tu te fait un nouveau compte tu joue support tu fait 5 win 5 loose tu pop silver 5

lachose En bronzant.

Kiroad Non tu reste bronzé en bronzant

victinac je voulais écrire quelques chose mais je me suis rendus compte que j'ai trop écris du coup j'ai copier coller et fais 7 document de texte XD

victinac Mais si je résume faut choisir son champion selon ceux de la team adverse pareil pour les objets le farm c'est important 100cs/10min pour un trés bon level 80cs/10min pour gérer une game façilement (ban yasuo XD) et en supplémentaire connaitre son champ regarder des lives et les conseils des streameur de LoL comme : Yoons, LRB, (R.I.P Sardoche) et la vison c'est trés important pour évité de se faire gank par le jungler ou de se faire roam voila c'était un petit resumé des mes quelques pages ^^

Septimus12 Solo carry ses games avec des champions op



Septimus12 et champions de la méta



Skyflixx En gros il faut jouer a un poste que tu aimes bien, avec une petite poignée de champions que tu aimes bien aussi, commencer a apprendre a farm correctement, faire les bons items en fonction de la team

Skyflixx Quand t'es en bronze osef de la méta

cochonus_ier Y a pas de secret : tu t'observes toi-même, tu regardes tes erreurs et tu les corriges,

Odran15 Tu tryhard comme un malade

xWekooo faut jouer des champions moderne





waronu moi je suis metal :') je pue la *****

Sayaken En fessant de tournoi

Sayaken Salut

shinryushh Entraîne toi en solo, apprend à placer les wards (ex : en botlane, on s'en fou de la ward dans le bush a gauche... place le un peu plus loin dans la river pour voir ton jungler ennemi arriver à 3 km ! du genre, vers le drake, pour voir sortie blue + drake)



Natsu0013 ouai c'est ça !!!







jesaispas1223 Apprend à jouer au pire

croqmou je suis vraiment le seule a ne pas avoir league of legend? xD

en vraile jeu a l'air hard





DarkTheKnight c'est tellement ça





Wolpha hum hum





Wolpha







Wolpha