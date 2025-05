War Thunder : Progresser rapidement; trucs et astuces pour bien débuter

Quelques conseils afin de bien rentabiliser vos premières parties, des erreurs à ne pas commettre et diverses astuces pour les débutants !

Lorsque l’on croise des débutants dans le jeu ou lorsqu’ils viennent poser des questions sur les forums, ce sont souvent les mêmes problèmes qui ressortent.

Voici donc 4 principes de base à appliquer lors d’une partie afin de ne pas juste servir de cible alléchante pour des pilotes plus expérimentés !

Voici maintenant quelques conseils afin de progresser plus rapidement.sur chacune de vos nations. Cela signifie que pour la première partie gagnée dans chaque nation, les RP que vous récolterez à cette partie seront doublés ! Sortez vos meilleurs avions et essayez de vraiment mettre le paquet sur vos x2 ! Si vous avez des avions premiums, sortez-les, cela rentabilisera encore plus vos x2 !Déjà cela vous permettra de rafler les x2 dans toutes les nations, ce qui est toujours sympa. Ensuite cela vous permettra de mémoriser les comportements de chaque avions/tanks, et donc de connaître leurs points forts/points faibles ! Donc lorsque vous rencontrerez un adversaire, vous saurez comment lui faire passer un mauvais quart d’heure, ou au contraire vous saurez qu’il faut vous barrer à toute vitesse, car il est largement supérieur à vous !que ceux ayant de l’expérience dans chaque nation…Certes les premiums de gros Tier apportent des récompenses très alléchantes. Mais les combats dans les gros Tiers sont très très différents de ceux dans les petits Tiers ! Même si vous avez un talent phénoménal pour vos combats en tier I-II, vous risquez fortement de vous faire laminer à toutes les parties avec votre gros avion premium, qui du coup ne servira pas à grand-chose… Plutôt qu’un gros premium de Tier IV,cela vous permettra en plus de monter plusieurs nations facilement !, dès que vous vous en sentez capable ! Les récompenses de ces modes de jeu sont largement supérieures à l’Arcade, et avec un peu d’entraînement vous progresserez très vite. Sans compter que lorsque, car vous aurez accumulé de l’expérience dans les autres modes de jeu plus difficiles…