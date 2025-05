Valorant Le Jeu que tout le monde veut ...

La date du vendredi 3 avril 2020 marque une étape importante dans le long processus mis en place par Riot Games pour le lancement de Valorant avec la fin du deuxième embargo et la mise en place d’une soirée spéciale Twitch Rivals, une soirée durant laquelle nous avons pu avoir l’occasion de découvrir de nouvelles informations concernant le jeu en lui-même. Dans un article publié par nos confrères du site DOT Esports, nous apprenons que le streamer et blogueur nord-américain DrLupo (Benjamin Lupo) a rencontré deux des personnes les plus importantes de l’équipe des développeurs de VALORANT, la productrice exécutive Anna "SuperCakes" Donlon et le directeur du jeu, Joe "Hephastopheles" Ziegler.

Avec la fin de cet embargo, les deux Rioteurs ont dévoilé de nouvelles informations concernant Valorant, en voici une liste non exhaustive