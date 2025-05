Minecraft : Les nouveautés de la mise à jour « C’est mieux ensemble » (Better Together Update)

Découvrez dans cet article les nouveautés de la Better Together Update !

Pour savoir ce qu’est la Better Together Update, je vous invite à lire l’article posté précédemment et disponible ici.

Certaines nouveautés peuvent être déjà disponible sur certaines anciennes versions.

Les shaders

Les mondes infinis

La tête du joueur apparaîtra sur les cartes

Les juke-box

Les ravins

La commande /tickingarea. Cette dernière permet de garder un chunk chargé.

Les supports d’armure avec des bras par défaut

La glace sera désormais transparente

Le verre coloré. Ce dernier pourra colorer les faisceaux des balises.

Les livres Ils s’afficheront en double page.

Les bannières

La deuxième main

Le coffre bonus

Un tutoriel

Les perroquets

Les dispensers pourront lancer les feux d’artifices de côté

Les serveurs (plus d’informations ici)

Vous pouvez actuellement participer à la beta. Cette mise à jour devrait être disponible en version finale à l’automne. Pour plus d'informations, référez-vous à la FAQ de Mojang ici.

Je tiens également à préciser que la version sur PC sera toujours mise à jour et ne sera pas abandonné par Mojang. Minecraft et Minecraft Java seront mises à jour quasiment en même temps et seront identiques. Quelques différences subsisteront entre ces versions.



Bonus : voici un tableau récapitulatif des versions mise à jour