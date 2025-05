Comment "finir" Minecraft java

vise a aider les débutants sur Minecraft java édition

Ps:je ne parlerais pas de l'aspect construction du jeu

un petit "tuto" pour commencer Minecraft et foncer pour tuer le dragon :)

.MeiAIo

Comment finir minecraft(tuer l'ender dragon):ce site peut vous aider pour les fabrication : https://www.minecraftcrafting.infoaujourd'hui je vais vous décrire comment terminer le jeu Minecraft en battant l'ender dragon le boss finale du jeu, un jeu sandbox tant aimé par sa communauté, un coup de cœur pour tout le monde même.je n’aborderai que la façon tryhard du jeu qui est de rush le dragon donc non je n'aborderai pas la partie fun du jeu ça je vous laisse découvrir les possibilités infini que nous offre ce magnifique jeu.Le bois est une ressource première primordiale et peut être récolté a la main ou avec une hache (plus rapide) .les différents types de bois :-Bois de chêne-Bois de sapin-Bois de bouleau-Bois d'acajou-Bois d'acacia-Bois de chêne noirnous passons désormais a l'étape suivante qui est la fabrication des premiers outils rien de bien puissant seulement des outils en boispour se faire on commence par faire la station de fabrication qui est la table de craft pour la crafter ouvrez votre inventaire et mettez une bûche dans la grille de fabrication 2x2 et récupérez les planches , après cela mettez 4 planches afin de remplir tout la grille 2x2, ainsi une table de craft ou crafting table en anglais apparaîtra dans le slot a droite récupérez la et mettez la dans votre hotbar ,quittez votre inventaire et placez la table de craft n'importe ouet cliquez dessus avec un click droit ,une grille 3x3 devrait apparaître .ici débute la fabrication des outils en bois pour se faire suivez les instructions suivantes :-bâton= planche;bas droite + planche;droite-pioche=bâton;bas et milieu + planche;haut gauche et droite + planche; haut-hache=bâton;bas et milieu + planche;haut et gauche + planche;haut gauche-pelle =bâton;bas et milieu + planche;haut-houe=bâton;bas et milieu + planche haut et haut gaucheépée=bâton;bas + planche;haut et milieumaintenant on s'attaque a la pierre qui est nécessaire pour faire un four et améliorer ses outils au tiers au dessus.rien de plus compliqué il suffit juste de creuser jusqu’a 10 block max sous ses pieds ou bien de creuser dans les montagnes ou dans les collines .ainsi on a de la pierre, ou plus précisément de la pierre taillé, avec cette pierre l'on peut améliorer ses outils, pour se faire il suffit de remplacer les planche par la pierre dans le craft des outils en bois, et voila!!! des meilleur outils avec de la durabilité en plus.dans cette étape on va descendre dans une caverne, pour se faire il suffit de marcher dans le monde jusqu’à trouver un trou dans le sol avec des mur de pierre vous pouvez descendre mais avec prudence il n'est pas impossible de tomber sur de la lave ou sur une horde de mobs enragé, sinon vous pouvez opter pour une autre technique de flemmard qui est de creuser sous ses pieds,mais non attendez petits malins mettez vous entre deux blocks et creusez les deux ainsi si un lac de lave se trouve sous vos pieds vous le remarquerez et vous ne vous ferez pas avoir, arrivé a la couche y=11 (vérifiable grâce a la touche F3 sur Minecraft java edition) minez tout droit avec votre pioche en restant dans cette couche si vous croisez un minerai cyan pas touche c'est du diamant c'est rare votre pioche n'est pas assez puissante pour le miner rappelez vous son emplacement vous reviendrez le récupérer avec une pioche en fer plus tard, maintenant si vous tombez sur un minerai tout noire c'est géniale c'est du charbon seule minerai minable avec tout les tiers de pioches, avec le charbon vous pouvez chauffez des trucs comme de la viande des patates ou des minerai de fer ou vous pouvez fabriquer des torches pour voir plus claire dans les endroits sombre.torche= bâton;bas + charbon;milieufour= pierre taillé;tout la grille sauf le milieusi vous trouver un minerai avec la même texture que le charbon avec une couleur beige c'est un minerai de fer miner le avec une pioche en pierre, mais cette fois on obtient pas des lingots mais un minerai, pour avoir des lingots de fer fabriquez puis placer un four n'importe ou, click droit dessus et mettez les minerais en haut et le carburant en bas (sois du charbon ou du bois)maintenant qu'on a du fer on peut se fabriquer de meilleurs outils et surtout une armure, pour les outils vous connaissez les bailles même chose que précédemment mais en remplaçants la pierre taillé par des lingots de fer quand a l'armure voila le craft :casque= lingot de fer;haut,haut gauche,haut droite,droite et gaucheplastron= lingot de fer;toute la grille sauf le hautjambières= lingot de fer;toute la grille sauf bas et milieubottes= lingot de fer; bas droite,bas gauche,gauche et droiteune fois la pioche en fer entre vos mains vous pouvez désormais minez le diamant un minerai rare de couleur cyan qui se trouve le plus fréquemment entre la couche 9 et 11, attention si vous le minez avec une pioche en pierre ou en bois le minerai disparaîtra et vous ne recevrez rien, bien sur pas besoin de préciser que le diamant peut être utilisé pour la fabrication d'outils et d'armures mais hâter vous avant d'utiliser vos diamant pour autre chose fabriquez la pioche en diamant.maintenant ayant la pioche en diamant vous pouvez désormais casser de l'obsidienne, un block sombre de couleur bleu violet, il est généré au contact de l'eau au dessus de la lave vous pouvez aussi le créer vous même avec un sceau d'eau qui coule sur de la lavecette étape est nécessaire car dans l'étape suivante nous allons créer un portail vers le nether aka l'enfer du jeu mais pour allumer le portail nous aurons besoin d'un briquet qui est le flint and steel ou silex et acier en français pour se faire il faut comme son nom un silex, le silex est une sorte de pierre qui se drop parfois lorsqu'on casse un block de gravier un block qui contrairement a la plupart des block réagit a la gravité, une fois le silex en main il suffit de le combiner avec un lingot de fer dans une table de craft ou dans la grille de son inventaire et voila le travail est fait vous avez maintenant votre briquet.maintenant les 10 blocks d'obsidienne et le briquet en main nous pouvons aller dans le nether pour créer le portail vous devrez former le bord d'un rectangle 4*5 sans coin avec de l'obsidienne et cliquez avec un briquet dans le portail et voila!!!(attention le nether et une dimension qui regorge de mob dangereux vous avez intérêts a être bien steuff)Maintenant qu'on est dans le nether on arrive dans la meilleur partie du jeu (je plaisante sauf en 1.16) il faudra marcher jusqu’à trouver une forteresse faite avec des briques couleur rougeâtre c'est tout pour cette étape.maintenant il faudra farmer des blaze rods comme leur nom indique il sont drop par des blaze des mobs jaunes avec une tête et des sortes de bâton qui tournent autour d'eux mais attention leur attaque est différente des autres mobs ils attaquent le joueur en lui tirant des boules de feu (les sceau d'eau pour s’éteindre sont inutile dans le nether), ils spawnent dans les forteresse soit devant des spawners qui sont des sortes de cages en fer avec le mob en question qui tourne a l’intérieur ou bien il peuvent spawn tout au dessus dans les ponts de la forteresse, mais faites gaffe de pas être touchée par un wither skeleton car il vous donnera un effet wither et vous commencerais a prendre des dégâts en continu.une étape qui nécessite de l'exploration car il faudra avoir environ 12 ender pearls qui sont drop par des endermans qui sont des mob grand noire avec des yeux violet et qui se téléportent sur vous si vous croisez leur regards (dans le vrai sens du mot), ici le meilleur spot pour les farmer c'est les déserts la nuit(ou les soulsand valley en 1.16) car l’absence des arbres offre un plus grand champ de vision et un plus grand champ de spawn pour les enderman.pour aller au strong qui la seul structure contenant le portail liant l'overworld a l'end pour y accéder il faut clique droit avec des ender eye pour les jeter dans l'air et les suivre pour creuser au sol et trouver la structure ciblé.blaze powder= blaze rod;n'importe ouender eye= blaze rod et ender pearl;n'importe oupas grand chose ici baladez vous juste dans la forteresse jusqu’à le trouver (le portail)une fois le portail trouvé insérez les yeux de l'end dans les socles vide et voila le portail est ouvert sautez dedans quand vous serez prêts.voila la stratégie a mettre en place pour battre le dragon:LE STUFF:-Armure en fer ou diamant enchanté protection 2 min-6 stack de boule de neiges- un arc power 2 et des flèches-une épée fer ou + sharpness (Sharpness 1 suffit)-des blocks (beaucoup)-des pommes d'or-sceau d'eau-de la nourritureLA STRAT:-tirer sur les cristaux avec des flèches ou des boules de neiges-monter avec des blocks pour détruire les cristaux dans les cages(si le dragon vous pousse mettez un sceau d'eau sous vos pieds)-une fois tout les cristaux détruits tirez sur le dragon et lorsqu'il descend foncez le frapper a l'épée-si votre vie descend prenez une pomme d'oret voila rien de plus a part vous prévenir de pas regarder les endermans il vous suffit maintenant de sauter dans le portail et le générique de fin se lancera :)c'est ici que le tuto touche a sa fin merci d'avoir pris la peine de le lire jeunes aventuriers.