L’avenir de Minecraft

Minecraft va beaucoup évoluer d’ici quelques semaines, à l’automne précisément.

Découvrez dans cet article tout ce qui va changer.

À l’automne 2017, avec la mise à jour « C’est mieux ensemble » (Better Together Update) les versions de Minecraft Windows 10, xbox one, pocket (android et ios), et switch seront réunis en une seule version appelée : Minecraft. Mais c’est le nom de la version PC me direz-vous et vous avez bien raison. Pour éviter les confusions, elle sera renommée en Minecraft Java Édition. Les autres versions garderont leur nom (ex : Minecraft sur PS3 resta Minecraft playstation 3 Édition).

Pourquoi, comment ?

En gros, les versions actuelles de Minecraft pocket et Windows 10, qui sont les mêmes, vont être portées sur Xbox One et Nintendo Switch. Ils formeront une seule version, donc peu importe que vous soyez sur console, PC ou smartphone, vous pourrez jouer ensemble. Pour cela, il vous faudra disposer d’un compte xbox live gratuit. Attention, les joueurs sur xbox one et switch devront payer l’abonnement requis pour accéder aux services en ligne (ex : Xbox Live Gold pour la xbox one).



Les DLC achetés auparavant seront transférés dans Minecraft. Les anciens mondes xbox one pourront être convertit afin d’y jouer dans Minecraft.

Les serveurs seront maintenant disponible, officiellement, ils seront directement accessibles à partir d’un menu en un clique. Actuellement 4 serveurs de mini-jeux sont disponibles : Lifeboat, Cubecraft, InPvP et Mineplex, d’autres seront rajoutés dans le futur. Sur mobile, les joueurs pourront toujours accéder aux autres serveurs avec l’aide de leurs adresses IP.

En attendant la sortie officielle de la mise à jour une beta est disponible sur Windows 10, sur pocket et sur les versions digitales (achetées en ligne) xbox one.