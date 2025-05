( 68 ratings)

Description de War Thunder

War Thunder le jeu de guerre arcade par excellence ! Voila deja un moment que je joue a War Thunder, un jeu de guerre ou vous incarnez un pilote d'avion ou de tanks de differentes nations a differentes epoques. De la fin de la 1ere guerre mondiale au debut de la guerre du vietnam, tout les avions et tanks sont disponobles gratuitements.

Le gameplay est basique en partie arcade, bien que plus difficile est realiste en mode Realiste ou Simulation. Les batailles sont tres bien faites, sur des cartes representant des lieux historiques des guerres passées tel que Stalingraad ou Berlin. Vous pouvez incarner de nombreux avions mais egalement choisir au sein de quelle nation vous allez combattres ! Chaque natio ndispose d'un panel d'avion different et large ! Que ce soit les legendaires Spitfires de la Royal Air Force Britanique, les Bf109 Allemands ou encore les MIG Russes sans parler des Zeros Japonais, n'oublions pas non plus les Italiens et Francais presents depuis peu sur le jeu !!! N'oublions pas les tank, des fameux Shermans Americain au Tigres Allemands, il y en pour tout les gouts ! Des tanks leger aux tanks lourds en passsant par les chasseurs de chars et les antiaériens... vous avez le choix !

Vous pouvez egalement aborder les batailles aériennes a votre facon selon votre style de gameplay. Que ce soit a partir de bombardiers massifs et blindés, ou a bord de chasseurs vifs et meurtié, ou vous prefereriez peut etre un chasseur lourd, idéal pour eliminer des bombardiers en haute altitude ? Faite votre choix et battez vous sur des cartes magnifiques et immenses !

Mais ce n'est pas tout ! Vous avez egalement accés a un systeme de decoration et de cosmetique pour les avions et les chars, mais aussi d'un systeme de decalcomanie. Vous pouvez egalement upgrade vos avions en participants a des batailles avec ceux ci et en gagnant des points de recherches qui vous permetrons de changer vos armes ou votre moteur par exemple. Notes quand meme que ce jeu est en constant developpement, avec des ajouts reguliers d'avions et de chars, des modifications apportées, des nouvelles cartes ou modes de jeu, des evennements speciaux et j'en passe. Un jeu complet et vraiment amusant respectant la chronologie et l'evolution des technoligies et des armées selon chaque pays. Un chef d'oeuvre de la pars des developpeurs !

Personnelement j'y ai jouer plusieurs centaines d'heures et je ne m'en lasse pas, 'ai jouer les avions plus particulierement car je n'ai pas trouver mieux que War Thunder dans ce domaine. Le moteur graphique du jeu est aussi surprenant que le contenu proposé, pour un jeu qui a deja quelques années, les graphismes sont magnifiques !!! je trouve ce jeu eblouissant et tres amusant !

Bref ce jeu est genial et tres addictif, surtout quand vous jouez a plusieurs avec des amis !!