LE GAMEPLAY :

Bonjour à toute et à tous,Je vais vous présentez le jeu, Dead By Daylight.Vous devez déjà sûrement connaître ce jeu qui a était jouer par beaucoup de Youtubers tel que Le Bled'art, Master Snakou, PRINCE, Garry's School...Dead By Daylight est un jeu de Violence, Gore et D'ActionC'est le premier jeu qu'a développer Behaviour Digital Inc et le premier jeu qu'a éditer





Dans Dead By Daylight, vous incarnez soit un survivant ou un tueur. Le but des surivants et de s'échapper du niveau, et l'objectif du tueur est de les arrêter. Les survivants utilisent la vue 3ème personne pour regarder autour d'eux, alors que la vue FPS du tueur est beaucoup plus étroite.





OBJECTIFS DES SURVIVANTS :

En tant que survivant votre objectif principal est de s'échapper du niveau par l'une des deux portes métalliques. Pour pouvoir échapper, les survivants doivent réparer des générateurs. Ces générateurs sont dispersés à travers le niveau. Pour être en mesure d'ouvrir la porte, les survivants doivent réparé un minimum de quatre générateurs. Cela active les portes et les survivants peuvent maintenant ouvrir les portes et peuvent s'évader.





RECHERCHER DES OBJETS :

Au cours d'une game, les survivants peuvent également rechercher des objets dans des coffres pour les utilisés dans le jeu ou dans un prochain match. Ce n'est pas nécessaire pour terminer un niveau, mais il peut le rendre plus facile et / ou fournir une aide dans le prochain match.





OBJECTIFS - TUEUR :

Le principal objectif du tueur est d'arrêter les survivants. Cela se fait en les attrapant et en les acrochants dans des crochets trouvés dans le niveau. Le Tueur ne peut pas mourir, mais il échouera si les survivants parviennent à s'échapper.





"KILL YOUR FRIENDS MODE" ou "TUER VOS AMIS" :

Dans "Kill Your Friends Mode" ou "Tuver vos amis", de 2 à 5 amis peuvent faire équipe et jouer des matches entre eux. Elle diffère du Gameplay normal, car certaines caractéristiques sont exclus. Au fond, c'est une version simplifiée du gameplay habituel.

Il n'y a pas de rang ou de mise en relation en mode Kill Your Friends

Les points ne sont pas compilés vers la progression

Le Bloodweb est disponible en mode Kill Your Friends

La personnalisation est ouverte et vous avez accés à toutes les compétences et tous les objets du jeu.

Dead By Daylight est un jeu payant disponible sur Steam

Voilà merci d'avoir lu cette article jusqu'au bout, si il y a pas mal d'avis je ferais d'autres articles du style !