CSGO Statrk Farm

1. Activer la console développeur :

Et Oui ! il est possible de se connecter a un serveur depuis csgo, sur lequel vous avez juste a sélectionner l'arme que vous voulez farmé pour voir son stattrak augmenter automatiquement et rapidement. Peut être que certains d'entre vous sont intéressés alors voici comment faire :Pour ce faire, vous aurez besoin du jeu, d'une ou plusieurs armes équipées de la technologie Stattrak et de la console développeur.