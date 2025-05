( 55 ratings)

Choisir sa sensibilité sur CSGO, pour devenir bon !!

Salut les amis et nous voilà aujourd'hui sur un nouvel article concernant de nouveaux CSGO pour trouver la sensibilité qu'il vous fait ne négligez surtout pas ce détail et c'est ce détail qui à fait de moi un bon joueur du moins pas mauvais.Bien maintenant on va aller sur la map Dust2 avec des bots en match à mort pour s'entraîner et se perfectionner.

Premier conseil que je vous donne et c'est de jouer avec certaines armes et de ne pas jouer avec d'autres spécialisez vous dans ses armes là plutôt qu'avec des armes que vous n'y penserez jamais.



Une fois en jeu, vous allez devoir mettre une sensibilité brute sur votre souris, pour moi c'est 800 dpi, garder le dpi brut de votre souris et n'augmenter pas le DPI à l'aide d'un logiciel ou d'un accélérateur d'ailleurs il faut désactiver l'accélérateur de souris si vous en utiliser un dans les paramètres directes de CSGO précisément dans "clavier/souris" puis désactivez "accélération souris" et activez entrée brute" et au passage pensez à activer la console de développeur dans "paramètres de jeu"



Pour expliquer rapidement pourquoi je vous demande ça c'est simple quand on veut utiliser un débit brut sans logiciel sans rien sans accélérateur le jeu est beaucoup plus fluide et obtient les informations de votre souris plus rapidement et donc vous serez plus rapide vous aurez un meilleur reflex au niveau de la souris déjà.



Bien, avant de passer à la pratique vous devez bien sûr kick les bot à l'aide de la commande : bot_kick dans la console maintenant on va tout de suite passer à la partie pratique vous allez faire un trou dans le mur et maintenant on va savoir quel est votre sensibilité alors cette technique marche uniquement pour les personnes qui utilise 800 dpi comme moi, si vous avez un dpi plus élevez ca risque ne pas être la même chose mais je n'ai jamais testé vous pouvez toujours effectuer cet entrainement.



Vous allez devoir ouvrir la console à nouveau et écrire sensivity 1 puis ce que généralement les personnes utilisant 800 de dpi on une sensibilité entre 1 et 3.

Une fois que vous aurez 1 de sensibilité vous allez devoir faire des pas chassés de droite à gauche et de gauche à droite en tout en gardant votre viseur dans le trou que vous avez fait auparavant puis par la suite essayez la sensibilité 3.







Moi personnellement je me sens plus à l'aise avec 1, maintenant vous allez devoir faire une opération pour trouver la moyenne de ces 2 chiffres : 1+3 = 4 4/2 = 2, 2 est la moyenne de 1 et 3 logique.

Donc maintenant vous allez essayer 2 et 1.



Moi je prend ces 2 chiffre mais vous pouvez choisir pour commencer 1 et 2 ou autre.

Donc une fois testé 1 et 2 moi je préfère 2, on fait donc cette opération jusqu'à avoir un nombre à virgule convenant à notre désir.



Pour finir mettez face à une surface carré ou rectangle et visé les 4 coins d'un geste 1 par 1 et vous allez devoir poser votre viseur du premier coup dans chaque angle et une fois que vous êtes bon félicitation vous êtes prêt pour vos match csgo et n'oublier au passage de modifier votre crosshair si ce n'est pas fait voila un article expliquant comment le faire ici : https://gamehag.com/fr/articles/comment-changer-de-viseur-sur-csgo-





PS : ma sensibilité est de 2,20



Merci pour votre lecture à bientôt !