w ile robi się wysoki poziom

mariusz2225 w ile robi się wysoki poziom , w tydzień ,miesiąc ,rok ???

wawel201 jest jakis poziom?

XCfilipCX To zależy ile grasz jak itd. ale jak byś średnio zarabiał od 1 do 5 tieru po 300 to w tydzień zrobił być 5 tier albo wcześniej jak byś grał codziennie po 2 godzinki minimum. 6 7 8 tier już dłużej

Lastsamurai to zależy ile grasz dziennie

Cynamon Zależy ile grasz dziennie i jak grasz czy efektywnie czy nie. Jak często i efektywnie to jakieś rok lub 2 lata.

Mintakarek Zalezy ile grasz. Po 700 lub 800 bitwach piwinienes miec 7 tier lub nawet 8 tier. Pod warunkiem ze idziesz jedna linia oczywiscie

asdewq w 19h idzie już grać 7-dmym tierem

Misiek2005m To zalerzy czy umiesz grać, czy masz lagi itd jerzeli rozwijasz jedną linie to wmiare szybko jerzeli grasz wieloma czołgami to ci to dlugo zajmie

Misiek2005m Aha i niema poziomu w wot poziomów są poziomy czołgów

kuszot jak grasz od 2 do 3 godzin to chyba w 1 miesiąc

FinFenit Zależy co dla Ciebie to wysoki tier, dla nowych do zazwyczaj V/VI, to możesz zrobić w kilka godzin, X robisz przez kilka miesięcy codzinnie grając tylko tą jedną linią

arlekin479 ja 10 tier wbijam od 1 w miesiąc i tydzień :)