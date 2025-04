League of Legend

Helloworld01 really a good 5v5 game but noone can replace dota hahha XD

TheGameMessiah im everywhere and nobody can stop me muhahahahahahaaa

Subjectiveness ahahahaahha roblox with robux





Subjectiveness i like roblox the bobux

Subjectiveness i like game hag

Subjectiveness and i like all of you

Subjectiveness i like misty do you guys

Subjectiveness i love every body

Subjectiveness i love every body

Subjectiveness i love misty





Subjectiveness i want more xp please dont devolk me misty

Subjectiveness adept goooder

Subjectiveness adept goooder

mark881 i love the new

ASzekeres Leauge of legends

vip__hungg LoL ys is za best in Vietnam xD





vip__hungg no one can win me





vip__hungg diamond I best yasuo

vip__hungg dit con me chung may tuoi lon

vip__hungg bon bac my toan bon tep tom^

vip__hungg hahahahahah





vip__hungg hahahahahh