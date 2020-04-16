ROBLOX IS BEST GAME

AlbaySaco

Roblox veya RŌBLOX, 8-18 yaşındaki kişileri hedefleyen bir MMOG oyunudur. Oyunda kullanıcılar diğer kullanıcıların girebileceği çeşitli şekillerdeki blokların rengini ve boyutunu değiştirerek sanal dünyalarını yapabilirler. Roblox'taki oyunlar Lua ile oyunlara efekt ve olaylar vermek amaçlı kodlama yapılabilir.