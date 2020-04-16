ROBLOX IS BEST GAME

Roblox veya RŌBLOX, 8-18 yaşındaki kişileri hedefleyen bir MMOG oyunudur. Oyunda kullanıcılar diğer kullanıcıların girebileceği çeşitli şekillerdeki blokların rengini ve boyutunu değiştirerek sanal dünyalarını yapabilirler. Roblox'taki oyunlar Lua ile oyunlara efekt ve olaylar vermek amaçlı kodlama yapılabilir.
nope, minecraft os the best game
yeah, ofc minecraft is the best game ever
I think minecraft and roblox are the best
well thats an interesting
well it's not a game but yeah Roblox is fun !
Roblox is fun for low pc's I playing 8 years