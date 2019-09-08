Rain

Gem0

SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem50 from the Rain.
unranked rank iconBlue Master (Türkçe): wwwww
novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconthe future: bonsoir
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Is this game good

Hellotamday avatar

Hellotamday

September 8, 2019 at 12:58 PM

I think it is very good
GameBiter avatar

GameBiter

September 8, 2019 at 01:52 PM

i too think same
gastersans34 avatar

gastersans34

September 9, 2019 at 06:02 AM

i think its good, but i dont have the computer to run it
sergioalonsx avatar

sergioalonsx

September 9, 2019 at 07:34 AM

It has too many problems with the community

sergioalonsx avatar

sergioalonsx

September 9, 2019 at 07:35 AM

and you need a good computer tu run it
Gamingwithson1 avatar

Gamingwithson1

September 11, 2019 at 02:53 AM

it a good game
Trumpv2 avatar

Trumpv2

September 12, 2019 at 12:18 AM

this is the most crabby game i have ever played

Drakid13 avatar

Drakid13

September 12, 2019 at 02:47 AM

no, not really.
Digital_Pine avatar

Digital_Pine

September 12, 2019 at 04:28 AM

This game can go eat :****: and die, thats how terrible this game had gotten tbh.:sleepy:
Magycmagier avatar

Magycmagier

September 12, 2019 at 06:51 PM

yes its really good this gsame
Kavag avatar

Kavag

September 12, 2019 at 07:50 PM

любовь любовь любовь это! Есть плюсы и минусы на этом сайте. Прежде всего, если вы думаете, что он загружен программным обеспечением, он загружен вредоносным ПО, вы ошибаетесь. Это может быть проблема с загрузкой, есть много помощи, которую можно найти. Это очень хороший опыт обучения для ваших детей. Они позволяют изучать языки и программировать, что позволяет им изучать языки программирования (один из них, используемый на этом сайте, называется ROBLOX Lua). Это отлично), и они узнают о том, как сохранить и придерживаться бюджета. Существует возможность обновить свою учетную запись до Клуба строителей. Тем не мение, на сайте также есть некоторые недостатки. Маленьким детям очень легко попасть на фишинговые сайты с бот-аккаунтами, созданными владельцами этих сайтов. Прежде чем разрешить вашему ребенку создать учетную запись, убедитесь, что он знает о безопасности в Интернете и о том, как защитить свой аккаунт от Кражи. Если проблем нет в Интернете, то проблем нет

Kavag avatar

Kavag

September 12, 2019 at 07:51 PM

любовь любовь любовь это! Есть плюсы и минусы на этом сайте. Прежде всего, если вы думаете, что, поскольку оно загружает программное обеспечение, оно загружает вредоносное ПО, вы ошибаетесь. Это безопасная загрузка, и если у вас возникли проблемы с загрузкой, есть много помощи, которую можно найти. Что касается преимуществ этого сайта, это очень хороший опыт обучения для ваших детей. Они узнают о бизнесе и покупке / продаже, они узнают, как создавать игры с помощью разрешить просматривать Интернет), проблем нет
Kavag avatar

Kavag

September 12, 2019 at 07:51 PM

любовь любовь любовь это! Есть плюсы и минусы на этом сайте. Преж
простых в обращении и очень подробных учебных пособий по созданию игр и сценариев, что позволяет им изучать языки программирования (один из них, используемый на этом сайте, называется ROBLOX Lua Это отлично), и они узнают о том, как сохранить и придерживаться бюджета. Существует возможность обновить свою учетную запись до Клуба строителей, и для этого есть множество функций. Тем не мение, На сайте также есть некоторые недостатки. Маленьким детям очень легко попасть на фишинговые сайты с бот-аккаунтов, созданных владельцами этих сайтов. Прежде чем разрешить вашему ребенку создать учетную запись, убедитесь, что он знает о безопасности в Интернете и о том, как защитить свой аккаунт от кражи. Если ваш ребенок получил образование в области безопасности в Интернете (о чем ему следует узнать, прежде чем разрешить просматривать Интернет), проблем нет
Kavag avatar

Kavag

September 12, 2019 at 07:51 PM

любовь любовь любовь это! Есть плюсы и минусы на этом сайте. Прежде всего, если вы думаете, что, поскольку оно загружает программное обеспечение, оно загружает вредоносное ПО, вы ошибаетесь. Это безопасная загрузка, и если у вас возникли разрешить просматривать Интернет), проблем нет
Kavag avatar

Kavag

September 12, 2019 at 07:51 PM

любовь любовь любовь это! Есть плюсы и минусы на этом сайте. Прежде всего, если вы думаете, что, поскольку оно загружает программное обеспечение, оно загружает вредоносное ПО, вы ошибаетесь. Это безопасная загрузка, и если у вас возникли проблемы с загрузкой, есть много помощи, которую можно найти. Что касается преимуществ этого сайта, это очень хороший опыт обучения для ваших детей. Они сайты с бот-аккаунтов, созданных владельцами этих сайтов. Прежде чем разрешить вашему ребенку создать учетную запись, убедитесь, что он знает о безопасности в Интернете и о том, как защитить свой аккаунт от кражи. Если ваш ребенок получил образование в области безопасности в Интернете (о чем ему следует узнать, прежде чем разрешить просматривать Интернет), проблем нет
Kavag avatar

Kavag

September 12, 2019 at 07:51 PM

любовь любовь любовь это! Есть плюсы и минусы на этом сайте. Прежде всего, если вы думаете, что, поскольку оно загружает программное обеспечение, оно загружает вредоносное ПО, вы ошибаетесь. Это безопасная загрузка, и если у вас возниклразрешить просматривать Интернет), проблем нет
Kavag avatar

Kavag

September 12, 2019 at 07:51 PM

любовь любовь любовь это! Есть плюсы и минусы на этом сайте. Прежде всего, если вы думаете, что, поскольку оно загружает программное обеспечение, оно загружает вредоносное ПО, вы ошибаетесь. Это безопасная загрузка, и если у вас возникли проблемы с загрузкой, есть много помощи, которую можно найти. Что касается преимуществ этого сайта, это очень хороший опыт обучения для ваших детей. Они узнают о бизнесе и покупке / продаже, они узнают, как создавать игры с помощью простых в обращении и очень подробных учебных пособий по созданию игр и сценариев, что позволяет им изучать языки программирования (один из них, используемый на этом сайте, называется ROBLOX Lua Это отлично), и они узнают о том, как сохранить и придерживаться бювашему ребенку создать учетную запись, убедитесь, что он знает о безопасности в Интернете и о том, как защитить свой аккаунт от кражи. Если ваш ребенок получил образование в области безопасности в Интернете (о чем ему следует узнать, прежде чем разрешить просматривать Интернет), проблем нет
Kavag avatar

Kavag

September 12, 2019 at 07:52 PM

любовь любовь любовь это! Есть плюсы и минусы на этом сайте. Прежде всего, если вы думаете, что, поскольку оно загружает программное обеспечение, оно загружает вредоносное ПО, вы ошибаетесь. Это безопасная загрузка, и если у вас возникли проблемы с загрузкой, есть много помощи, которую можно найти. Что касается преимуществ этого сайта, это очень хороший опыт обучения для ваших детей. Они узнают о бизнесе и покупке / продаже, они узнают, как создавать игры с помощью простых в обращении и очень подробных учебных пособий по созданию игр и сценариев, ребенку создать учетную запись, убедитесь, что он знает о безопасности в Интернете и о том, как защитить свой аккаунт от кражи. Если ваш ребенок получил образование в области безопасности в Интернете (о чем ему следует узнать, прежде чем разрешить просматривать Интернет), проблем нет
wermaucht avatar

wermaucht

September 12, 2019 at 07:57 PM

It depends on your preferences actually.
refaelamar96 avatar

refaelamar96

September 12, 2019 at 10:13 PM

Fortnite is dead
blexytaffy avatar

blexytaffy

September 13, 2019 at 12:02 AM

amo fornite
blexytaffy avatar

blexytaffy

September 13, 2019 at 12:03 AM

code 2315214231423652134246542152145242416475137435462354632453264523645643254364523642365462345934328472345534332000922512412112222455656777675676765
Luckyluke0205 avatar

Luckyluke0205

September 13, 2019 at 12:11 AM

Its old now
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